‘Alito’ Moreno acusa persecución política: ‘el arma favorita para distraer al pueblo de México’

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al Gobierno Federal de utilizar amenazas y persecución política para desviar la atención de los problemas del país.

En un mensaje difundido en redes sociales, el priista aseguró que no cederá ante presiones y afirmó que el partido en el poder está “rebasado por la narcoalianza que construyó”.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, sigue usted con sus amenazas. Conmigo se equivoca. Si existe algo más grande que el poder que ostenta, es el valor para enfrentarlo”, expresó.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. ı Foto: Cuartoscuro

El también senador acusó que desde el Gobierno Federal se ha impulsado una estrategia de persecución en su contra como mecanismo de distracción política.

“Para usted y su narcopartido, la persecución en mi contra ha sido el arma favorita para distraer al pueblo de México de los grandes problemas que enfrenta el país desde que ustedes gobiernan”, sostuvo.

Gobierno abrió puerta al crimen organizado, acusa

En sus declaraciones, “Alito” Moreno también se refirió al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un “narcopresidente” y acusó de abrir espacios al crimen organizado dentro de la política nacional.

“Solo sirvió para abrirle la puerta a los cárteles del crimen organizado, hacerlos candidatos de Morena y darles paso para que gobernaran”, afirmó.

El líder priista señaló además que la actual mandataria enfrenta presiones por las acusaciones que, dijo, pesan en Estados Unidos contra personas cercanas a su movimiento político.

“Una cosa es gobernar y otra dejar de hacerlo para encubrir a sus allegados que enfrentan graves acusaciones desde Estados Unidos por estar vinculados con los cárteles del crimen organizado”, declaró.

Moreno Cárdenas insistió en que continuará denunciando al Gobierno Federal pese a cualquier intento de intimidación. “Usted puede usar todo el poder del Estado para amenazarme, acosarme o perseguirme. Yo no me voy a callar”, señaló.

En la parte final de su mensaje, el dirigente del PRI elevó el tono de sus acusaciones contra Morena, al afirmar que se trata de “una bola de narcopolíticos” y “una pandilla de delincuentes”.

“El pueblo de México no va a perdonar todo el daño que han provocado. ¡Van a pagar por la destrucción de nuestro país!”, expresó, antes de concluir con la frase: “Tiempo al tiempo, van a caer”.

Presidenta @Claudiashein, sigue usted con sus amenazas. Conmigo se equivoca. Si existe algo más grande que el poder que ostenta, es el valor para enfrentarlo. Y eso no está del lado de ustedes.



Para usted y su narcopartido, la persecución en mi contra ha sido el arma favorita… pic.twitter.com/esy0cpykfe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 25, 2026

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cehr