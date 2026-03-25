Pasa Plan B en comisiones, va al pleno

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Sin la presencia ni los votos de los senadores del Partido del Trabajo ni de los demás de oposición, el dictamen del plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado por los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado y, hoy, será subido al pleno y, en caso de que los petistas mantengan su rechazo, la bancada de Morena y Verde Ecologista no alcanzarían la mayoría calificada que requiere.

Sin embargo, ante veladas y directas advertencias, lo mismo desde la mañanera por parte de la mandataria de que “la ciudadanía sancionará a quienes se opongan” a su reforma y en algunos cabildeos personales, en que los del guinda no cejan de insistirles a sus aliados del PT que más les vale votar a favor para evitarse posibles represalias, éstos, al menos hasta anoche, mantenían su oposición a que se incluya la revocación de mandato en las elecciones del año próximo para favorecer a los candidatos oficialistas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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La autoridad tributaria está en medio de la polémica; por un lado, los reclamos de más de 200 organizaciones a las que les canceló ser donatarias para recibir donativos deducibles de impuestos y negarles autorización para seguir haciéndolo y, por otro, que, en plena revisión del T-MEC, a empresas de Estados Unidos, establecidas en México, les preocupa, no sólo la inseguridad en el país, sino también las revisiones y auditorías con carácter retroactivo.

Ayer, en conferencia de prensa, el administrador general de Recaudación, Gari Flores Hernández, negó que se persiga a donatarias críticas al Gobierno —Mexicanos Primero, México Evalúa o el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre muchas otras— y que las que perdieron su registro incumplieron requisitos y que, si los cumplen, en su derecho de audiencia podrán volver a obtenerlo.

La mayoría de las donatarias canceladas coinciden en que llevan meses en esos trámites y, en cambio, “Humanidad con América Latina, A.C.”, a la que el expresidente López Obrador pidió donar dinero a través de una cuenta bancaria para ayuda “al pueblo cubano”, obtuvo recientemente su autorización.

Vinculan a proceso al exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, acusado de peculado, abuso de autoridad y uso político de atribuciones y facultades por pagos de una planta fotovoltaica de Next Energy.

Más de 31 toneladas de material contaminante fueron recolectadas en playas del norte de Veracruz, a consecuencia del derrame de hidrocarburo de un barco, cuya identificación sigue sin darse a conocer.

Más violencia en Michoacán: un alumno de 15 años mató con un rifle a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas.