Pasa Plan B en comisiones, va al pleno

Sin la presencia ni los votos de los senadores del Partido del Trabajo ni de los demás de oposición, el dictamen del plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado por los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado y, hoy, será subido al pleno y, en caso de que los petistas mantengan su rechazo, la bancada de Morena y Verde Ecologista no alcanzarían la mayoría calificada que requiere.
Sin embargo, ante veladas y directas advertencias, lo mismo desde la mañanera por parte de la mandataria de que “la ciudadanía sancionará a quienes se opongan” a su reforma y en algunos cabildeos personales, en que los del guinda no cejan de insistirles a sus aliados del PT que más les vale votar a favor para evitarse posibles represalias, éstos, al menos hasta anoche, mantenían su oposición a que se incluya la revocación de mandato en las elecciones del año próximo para favorecer a los candidatos oficialistas.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Señalados
La autoridad tributaria está en medio de la polémica; por un lado, los reclamos de más de 200 organizaciones a las que les canceló ser donatarias para recibir donativos deducibles de impuestos y negarles autorización para seguir haciéndolo y, por otro, que, en plena revisión del T-MEC, a empresas de Estados Unidos, establecidas en México, les preocupa, no sólo la inseguridad en el país, sino también las revisiones y auditorías con carácter retroactivo.
Ayer, en conferencia de prensa, el administrador general de Recaudación, Gari Flores Hernández, negó que se persiga a donatarias críticas al Gobierno —Mexicanos Primero, México Evalúa o el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre muchas otras— y que las que perdieron su registro incumplieron requisitos y que, si los cumplen, en su derecho de audiencia podrán volver a obtenerlo.
La mayoría de las donatarias canceladas coinciden en que llevan meses en esos trámites y, en cambio, “Humanidad con América Latina, A.C.”, a la que el expresidente López Obrador pidió donar dinero a través de una cuenta bancaria para ayuda “al pueblo cubano”, obtuvo recientemente su autorización.
Vinculan a proceso al exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, acusado de peculado, abuso de autoridad y uso político de atribuciones y facultades por pagos de una planta fotovoltaica de Next Energy.
Más de 31 toneladas de material contaminante fueron recolectadas en playas del norte de Veracruz, a consecuencia del derrame de hidrocarburo de un barco, cuya identificación sigue sin darse a conocer.
Más violencia en Michoacán: un alumno de 15 años mató con un rifle a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas.