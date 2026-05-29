• Zenyazen a la pista

Mucho dio de qué hablar la conducta del diputado de Morena, Zenyazen Escobar, cuyo nivel de debate en San Lázaro fue puesto en evidencia tras desafiar a un duelo —a puño limpio— al priista Carlos Mancilla. Tanto que hoy se recordará más el conato de pelea entre los legisladores que las disposiciones que fueron discutidas y votadas en esa sesión. Y es que el pleito se hizo notar con luz propia. Primero, Mancilla llamando “estriper trepador” a Zenyazen, para revivir los rumores del pasado del morenista veracruzano, quien ya no se aguantó cuando el diputado tricolor sugirió que estaba borracho, una acusación por cierto que fue respaldada por las bancadas opositoras, que incluso exigieron que se le practicara una prueba antidoping. Lo que hizo que Zenyazen rematara el drama tirando el sombrero que traía puesto y adoptara una postura de lucha libre —hay penosos videos que inmortalizaron el momento—. En fin, el calor de los ánimos puso a la presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López Rabadán, en papel de maestra regañando a los peores de la clase. ¡Bárbaros!

• 22 horas de licencia

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Vaya movida, nos dicen, emprendió el senador que un día antes juró y perjuró que no se estaba colgando en su cargo para evitar ser investigado. Sí, nos referimos al legislador sinaloense por Morena, Enrique Inzunza, uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados en EU por supuestos vínculos con el narco. Al principio, el oriundo de Badiraguato apantalló a la opinión pública cuando anunció que —como ya muchos le exigían dentro y fuera de su partido— finalmente pediría licencia —lo que lo deja libre del fuero constitucional que lo ampara—; sin embargo, ya poniendo atención a las letras chiquitas, todo el mundo se dio cuenta que la petición para separarse de su escaño —ése al que tampoco se ha acercado desde que lo acusaron— tenía vigencia limitada, sólo por 22 horas, lo suficiente para no participar en las discusiones fundamentales que se desarrollaron desde ayer para aprobar reformas clave en materia judicial y electoral. Así, el senador Inzunza recuperará el fuero este fin de semana y podrá seguir gozando del sueldo y las mieles que le otorga su inmunidad. ¡Qué tal!

• Borge, absuelto

En medio de tantos temas en la agenda, nos piden no perder de vista la absolución del delito de delincuencia organizada al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Los motivos de conceder semejante indulgencia —nos explican quienes oyeron al juez federal Gustavo Eduardo Alonso— responden a que el exmandatario priista pagó la garantía económica que le fue impuesta para obtener, por lo menos, prisión domiciliaria —una medida que ya andaba buscando desde hace tres años—, por lo que se espera, nos dicen, que Borge deje el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, a más tardar este viernes. Comentan que los reflectores no le harán falta afuera del reclusorio, pues aunque ya libró una sentencia, le falta responder por lavar varios millones. La noticia nos hará recordar que Borge gobernó el Caribe mexicano de 2011 a 2016, un año después de dejar el cargo fue detenido en Panamá, cuando estaba por irse más lejos, en un vuelo a Francia. En 2018 fue extraditado a México, donde fue vinculado a proceso por la venta de 24 terrenos a precios preferenciales a familiares y prestanombres. Uf.

• Batalla de playeras en el Senado

Y nos piden no perder de vista que en el choque entre PAN y Morena por los casos Chihuahua y Sinaloa, hay también un frente de batalla de símbolos en el que ayer los albiazules quisieron dar un paso al frente. Y es que resulta que los integrantes de la bancada de Acción Nacional en el Senado se subieron a acompañar a tribuna a su coordinador, Ricardo Anaya, cuando iba a hablar de la reforma judicial. Vestían todos una playera negra con la leyenda #YoConMaru —en referencia a la gobernadora de Chihuahua—. Pero además colocaron un rack lleno de playeras guindas con otra leyenda impresa: #YoConRocha. “Aquí la pregunta es si las y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de #YoConRocha. Aquí trajimos muchas, hay de todas las tallas y vamos a dar un tiempo”, retó el senador. Ningún integrante de la bancada mayoritaria pasó. “¿En serio nadie? ¿Ningún senador de Morena se quiere poner la playera de #YoCon Rocha?”. Cada momento de la escena se videograbó y el clip ayer se viralizaba, con mensajes y acotaciones críticas en las benditas redes. Qué tal.

• No procede retorno del GIEI

Relevante, nos comentan, que el Gobierno restableciera sus encuentros con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ayer en Palacio Nacional. El diálogo directo que tuvieron con la Presidenta —el séptimo durante el tiempo que lleva al frente del Ejecutivo— se prolongó por espacio de tres horas y se establecieron algunos compromisos, lo que ha venido a dar cuenta de la relevancia que el caso tiene para su administración, nos hacen ver. En el encuentro se informó de un asunto importante: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido por sus siglas como GIEI —cuyos integrantes ya tienen otras ocupaciones— no podrá volver porque, informó el abogado del grupo de padres, se indicó en la reunión que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya no existe esa posibilidad. A decir de algunos de los padres, se ha planteado que pudieran encargarse de esta tarea otro mecanismo de acompañamiento internacional, aunque en principio la propuesta no habría sido aceptada. Pendientes.

• Curiosos avistamientos

Y el que no está tan apartado del ojo público —otra vez nos lo demostró— es el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien de nuevo se le vio rondando la localidad mexiquense de Ixtapan de la Sal, donde, dicen, tiene no sólo profundos vínculos familiares sino de negocios. Este último aspecto se dejó ver en su más reciente avistamiento, al pasar por un hotel propiedad del empresario Roberto San Román, a quien Peña, nos cuentan, conoce desde la universidad. Comentan que si el exmandatario y exgobernador del Edomex quería pasar desapercibido, el responsable de relaciones públicas del resort, Jorge Mejía, no se lo permitió, ya que publicó en sus redes una foto posando con EPN, con el mensaje: “La verdadera hospitalidad no se trata sólo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita”. Varios que vieron la imagen no dejaron de recordar que hace más de 10 años, Peña adquirió una casa en el Club de Golf Ixtapan, propiedad de su amigo San Román, una transacción que, por cierto, obligó a abrir una investigación administrativa cuando el expresidente todavía despachaba en Los Pinos. Ahí el dato.