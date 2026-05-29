22 horas de licencia

Vaya movida, nos dicen, emprendió el senador que un día antes juró y perjuró que no se estaba colgando en su cargo para evitar ser investigado. Sí, nos referimos al legislador sinaloense por Morena, Enrique Inzunza, uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados en EU por supuestos vínculos con el narco. Al principio, el oriundo de Badiraguato apantalló a la opinión pública cuando anunció que —como ya muchos le exigían dentro y fuera de su partido— finalmente pediría licencia —lo que lo deja libre del fuero constitucional que lo ampara—; sin embargo, ya poniendo atención a las letras chiquitas, todo el mundo se dio cuenta que la petición para separarse de su escaño —ése al que tampoco se ha acercado desde que lo acusaron— tenía vigencia limitada, sólo por 22 horas, lo suficiente para no participar en las discusiones fundamentales que se desarrollaron desde ayer para aprobar reformas clave en materia judicial y electoral. Así, el senador Inzunza recuperará el fuero este fin de semana y podrá seguir gozando del sueldo y las mieles que le otorga su inmunidad. ¡Qué tal!