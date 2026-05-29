No procede retorno del GIEI

Relevante, nos comentan, que el Gobierno restableciera sus encuentros con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ayer en Palacio Nacional. El diálogo directo que tuvieron con la Presidenta —el séptimo durante el tiempo que lleva al frente del Ejecutivo— se prolongó por espacio de tres horas y se establecieron algunos compromisos, lo que ha venido a dar cuenta de la relevancia que el caso tiene para su administración, nos hacen ver. En el encuentro se informó de un asunto importante: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido por sus siglas como GIEI —cuyos integrantes ya tienen otras ocupaciones— no podrá volver porque, informó el abogado del grupo de padres, se indicó en la reunión que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya no existe esa posibilidad. A decir de algunos de los padres, se ha planteado que pudieran encargarse de esta tarea otro mecanismo de acompañamiento internacional, aunque en principio la propuesta no habría sido aceptada. Pendientes.