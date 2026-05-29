Zenyazen a la pista

Mucho dio de qué hablar la conducta del diputado de Morena, Zenyazen Escobar, cuyo nivel de debate en San Lázaro fue puesto en evidencia tras desafiar a un duelo —a puño limpio— al priista Carlos Mancilla. Tanto que hoy se recordará más el conato de pelea entre los legisladores que las disposiciones que fueron discutidas y votadas en esa sesión. Y es que el pleito se hizo notar con luz propia. Primero, Mancilla llamando “estriper trepador” a Zenyazen, para revivir los rumores del pasado del morenista veracruzano, quien ya no se aguantó cuando el diputado tricolor sugirió que estaba borracho, una acusación por cierto que fue respaldada por las bancadas opositoras, que incluso exigieron que se le practicara una prueba antidoping. Lo que hizo que Zenyazen rematara el drama tirando el sombrero que traía puesto y adoptara una postura de lucha libre —hay penosos videos que inmortalizaron el momento—. En fin, el calor de los ánimos puso a la presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López Rabadán, en papel de maestra regañando a los peores de la clase. ¡Bárbaros!

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