Batalla de playeras en el Senado

Y nos piden no perder de vista que en el choque entre PAN y Morena por los casos Chihuahua y Sinaloa, hay también un frente de batalla de símbolos en el que ayer los albiazules quisieron dar un paso al frente. Y es que resulta que los integrantes de la bancada de Acción Nacional en el Senado se subieron a acompañar a tribuna a su coordinador, Ricardo Anaya, cuando iba a hablar de la reforma judicial. Vestían todos una playera negra con la leyenda #YoConMaru —en referencia a la gobernadora de Chihuahua—. Pero además colocaron un rack lleno de playeras guindas con otra leyenda impresa: #YoConRocha. “Aquí la pregunta es si las y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de #YoConRocha. Aquí trajimos muchas, hay de todas las tallas y vamos a dar un tiempo”, retó el senador. Ningún integrante de la bancada mayoritaria pasó. “¿En serio nadie? ¿Ningún senador de Morena se quiere poner la playera de #YoCon Rocha?”. Cada momento de la escena se videograbó y el clip ayer se viralizaba, con mensajes y acotaciones críticas en las benditas redes. Qué tal.

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