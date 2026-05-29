Curiosos avistamientos

Y el que no está tan apartado del ojo público —otra vez nos lo demostró— es el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien de nuevo se le vio rondando la localidad mexiquense de Ixtapan de la Sal, donde, dicen, tiene no sólo profundos vínculos familiares sino de negocios. Este último aspecto se dejó ver en su más reciente avistamiento, al pasar por un hotel propiedad del empresario Roberto San Román, a quien Peña, nos cuentan, conoce desde la universidad. Comentan que si el exmandatario y exgobernador del Edomex quería pasar desapercibido, el responsable de relaciones públicas del resort, Jorge Mejía, no se lo permitió, ya que publicó en sus redes una foto posando con EPN, con el mensaje: “La verdadera hospitalidad no se trata sólo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita”. Varios que vieron la imagen no dejaron de recordar que hace más de 10 años, Peña adquirió una casa en el Club de Golf Ixtapan, propiedad de su amigo San Román, una transacción que, por cierto, obligó a abrir una investigación administrativa cuando el expresidente todavía despachaba en Los Pinos. Ahí el dato.

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