Borge, absuelto

En medio de tantos temas en la agenda, nos piden no perder de vista la absolución del delito de delincuencia organizada al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Los motivos de conceder semejante indulgencia —nos explican quienes oyeron al juez federal Gustavo Eduardo Alonso— responden a que el exmandatario priista pagó la garantía económica que le fue impuesta para obtener, por lo menos, prisión domiciliaria —una medida que ya andaba buscando desde hace tres años—, por lo que se espera, nos dicen, que Borge deje el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, a más tardar este viernes. Comentan que los reflectores no le harán falta afuera del reclusorio, pues aunque ya libró una sentencia, le falta responder por lavar varios millones. La noticia nos hará recordar que Borge gobernó el Caribe mexicano de 2011 a 2016, un año después de dejar el cargo fue detenido en Panamá, cuando estaba por irse más lejos, en un vuelo a Francia. En 2018 fue extraditado a México, donde fue vinculado a proceso por la venta de 24 terrenos a precios preferenciales a familiares y prestanombres. Uf.

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