Monreal retira reforma sobre nulidad electoral por intervención extranjera

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, subió a tribuna este jueves para presentar un acuerdo con el que se propone retirar del orden del día el dictamen relacionado con las causales de nulidad de votación y nulidad de elecciones federales.

Durante la sesión extraordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal explicó que la decisión fue planteada previamente a los coordinadores de los grupos parlamentarios, “en medio de las negociaciones que se desarrollan tras más de 30 horas continuas de discusión legislativa”.

El dictamen que se busca retirar corresponde al proyecto de decreto de la Comisión de Reforma Política-Electoral que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Después de más de 30 horas continuas de trabajo, en la Cámara de @Mx_Diputados aprobamos reformas para fortalecer nuestro sistema electoral, los comicios para el Poder Judicial y la soberanía democrática de México.

Servir a la nación también es mantenerse firmes hasta el final. pic.twitter.com/twW9X5Akvg — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 29, 2026

¿Qué cambios buscaba aprobar la Cámara de Diputados?

La propuesta contemplaba modificaciones relacionadas con las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales, particularmente en los casos vinculados con presunta intervención extranjera en los procesos electorales.

La decisión de frenar temporalmente la discusión ocurre luego de que legisladores y coordinadores parlamentarios señalaran la necesidad de revisar el contenido de la reforma, especialmente después de las modificaciones aprobadas previamente en el dictamen constitucional relacionado con el tema.

¿Qué pasará con la reforma electoral frenada?

En tribuna, Monreal indicó que el acuerdo fue dialogado con las distintas fuerzas políticas para privilegiar el debate y la reflexión legislativa antes de continuar con la discusión del proyecto.

El retiro del dictamen implicaría que solamente tres de los cuatro asuntos contemplados en el periodo extraordinario sean remitidos al Senado de la República para su análisis como cámara revisora.

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MSL