Ricardo Monreal condena insultos contra Sheinbaum; llama a mantener la civilidad

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, condenó los insultos dirigidos contra la presidenta Claudia Sheinbaum durante la sesión en San Lázaro y acusó a un sector de la oposición de actuar con “incivilidad” y “barbarie”.

Durante una moción de orden en el pleno, el legislador morenista aseguró que la mayoría legislativa se sintió agraviada por las expresiones lanzadas contra la mandataria federal en medio de la discusión de las reformas constitucionales y electorales.

No podemos admitir tanta ofensa, tanta furia, tanta miseria humana. Es un exceso la ruindad de quienes insultan a la presidenta Claudia Sheinbaum Ricardo Monreal



El coordinador de Morena señaló que un “grupo minúsculo” de legisladores opositores mantuvo una actitud “vociferante, indigna e insultante” contra la titular del Ejecutivo federal, situación que calificó como un acto de “cobardía”.

Oposición desplegó lonas en el pleno ı Foto: Claudia Arellano

Asimismo, defendió la legitimidad de la mayoría parlamentaria y afirmó que continuarán respaldando el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

“Somos mayoría legítima y vamos a defender nuestros derechos”, sostuvo.

En su intervención, Monreal llamó a los legisladores de todos los grupos parlamentarios a conducirse con racionalidad y respeto, pese al ambiente de confrontación que se ha vivido durante las maratónicas sesiones del periodo extraordinario.

“Es difícil contener las emociones, pero exhorto a todos a hacer un esfuerzo de racionalidad, de civilidad y de respeto, porque no lo merece el pueblo de México”, indicó.

El diputado también destacó el respaldo popular con el que, afirmó, cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que su gobierno mantiene más del 70 por ciento de aprobación ciudadana.

Morena prepara movilización

Además, anunció que Morena y sus simpatizantes realizarán una movilización nacional el próximo 31 de mayo para demostrar “la fuerza de un pueblo organizado” y refrendar el apoyo al proyecto de transformación impulsado por el oficialismo.

“Nos prepararemos para convencer a la gente de que el proyecto de transformación y cambio de régimen no se detendrá”, dijo.

Respecto al dictamen relacionado con la Ley de Medios de Impugnación, Monreal confirmó que continúa la construcción de acuerdos entre coordinadores parlamentarios para definir el futuro de la discusión legislativa.

Indicó que el eventual acuerdo será informado posteriormente a la Mesa Directiva y al pleno de la Cámara de Diputados.

Finalmente, el legislador reconoció la conducción de la presidenta de la Mesa Directiva durante las sesiones extraordinarias y admitió que el ambiente legislativo ha sido particularmente tenso y complejo en los últimos días.

La bancada morenista durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT