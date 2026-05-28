Avalan en comisiones del Senado la reforma para aplazar la elección judicial hasta 2028; pasa al pleno

Avalan en comisiones del Senado la reforma para aplazar la elección judicial hasta 2028.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron en sesión extraordinaria el dictamen de la segunda reforma al Poder Judicial, con 21 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y nueve en contra del PAN, PRI y MC, pese a las críticas de la oposición, que calificó el proceso de apresurado e improvisado. La iniciativa fue elaborada con el objetivo de aplazar la elección judicial hasta 2028.

En la votación por comisión, Puntos Constitucionales registró 11 votos a favor y cinco en contra, mientras que Estudios Legislativos Primera sumó 10 a favor y cuatro en contra, con cero abstenciones en ambos casos.

Ausencia de Inzunza desata polémica

Sin embargo, la discusión no se limitó al fondo de la reforma. La ausencia del senador morenista Enrique Inzunza, quien minutos antes de la sesión solicitó licencia para ausentarse del periodo extraordinario, encendió un cruce de acusaciones.

Inzunza enfrenta una solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, intentó relativizar el señalamiento equiparando la situación con la del priista Alejandro Moreno Cárdenas.

“Tienen la desvergüenza de decir: no viene el senador Inzunza. Pues el senador Alejandro Moreno Cárdenas no viene nunca. Cuando viene, llega con sus dos camionetas blindadas y seis tipos con armas largas”, dijo.

El senador Rolando Zapata, del PRI, rechazó la comparación, pues dijo que “hay una gran diferencia: el senador Alejandro Moreno no se encuentra aquí porque no es miembro de las comisiones. Y el senador Inzunza no se encuentra aquí porque está sujeto a una solicitud de detención de la justicia de los Estados Unidos.”

El senador Enrique Inzunza Cázarez, de Morena. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

Ven segunda reforma al Poder Judicial como un parche

En cuanto al fondo de la reforma, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, calificó el dictamen como “un parche” que constituye “un reconocimiento tácito, implícito, a los errores originales”, y advirtió que “un error no se corrige con otro error”. Cuestionó además una reserva aprobada durante la madrugada en la Cámara de Diputados que permitiría a magistrados electorales permanecer hasta 17 años en el cargo y competir en las mismas elecciones que podrían terminar resolviendo.

“Nadie puede ser árbitro de la contienda en la que también es contendiente”, afirmó.

La senadora priista, Carolina Viggiano, refirió: “La soberbia es un pecado muy caro, porque no lo pagas solo.” Rechazó el argumento de que la ciudadanía elige libremente a los juzgadores: “Es una falacia, es una absoluta mentira que ni ustedes creen.”

El panista Marko Cortés cuestionó la legitimidad de la reforma judicial: “La obtuvieron con órdenes de aprehensión, con coacción y el secuestro de cuatro senadores de la república que no les dieron el voto a su régimen.”

Ven segunda reforma al Poder Judicial como un parche. ı Foto: Especial

Morenistas defienden el proceso

Frente a esas acusaciones, el senador de Morena, Saúl Monreal, defendió el proceso: “Estamos gobernando con responsabilidad porque ninguna ley hicimos inmutable. El derecho siempre debe modificarse para adecuarse a la realidad social.”

Al concluir la sesión en comisiones, se decretó un receso para retomar la discusión a las 21:30 horas, con el fin de cumplir el reglamento, que establece un mínimo de 12 horas tras haber recibido la minuta de la Cámara de Diputados antes de poder votar en el pleno.

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JVR