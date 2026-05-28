Nadie ofertó por predio relacionado con ‘El Mencho’ en subasta del Indep

El terreno relacionado con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no recibió ofertas durante la primera subasta a sobre cerrado con licitación pública de bienes inmuebles LPBI 01/26, organizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

De los 75 lotes incluidos en el procedimiento, solo cuatro cerraron una operación comercial, según los resultados de la jornada presencial realizada en las oficinas de la dependencia federal en la Ciudad de México.

El lote 5, identificado como el predio vinculado con Oseguera y con un precio de salida de casi 13 millones de pesos, quedó sin postores. Con ese resultado, el inmueble no avanzó hacia las etapas de pago, asignación ni escrituración previstas para los bienes con oferta ganadora.

Ejército abate a El Mencho, líder del CJNG y uno de los más buscados ı Foto: Especial

Terreno en Zapopan superó los 21 millones de pesos

Hasta ahora, la mayor competencia correspondió a otro terreno ubicado en la lujosa zona de Zotogrande, en Jalisco. Este lote recibió seis propuestas en sobre cerrado y alcanzó un monto final de 21 millones 173 mil 040 pesos, cantidad que el comprador deberá cubrir al SAT Fisco Federal.

Una de las ofertas de ese predio no alcanzó el monto mínimo fijado por la autoridad; dos apenas lo superaron, y las restantes rebasaron los 20 millones de pesos.

Zotogrande y sus antecedentes en investigaciones de EU

Varios desarrollos inmobiliarias de Zotogrande ha aparecido en expedientes por una relación histórica con empresas señaladas en 2013 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red vinculada a Rafael Caro Quintero; no obstante, esas menciones corresponden a antecedentes empresariales e inmobiliarios, no a una acusación contra los residentes actuales.

Quien obtuvo el predio de Zapopan tendrá hasta el 4 de junio para completar el 25 por ciento del pago y hasta el 24 de agosto de este año para liquidar el total. Para participar en la subasta, cada interesado entregó un cheque equivalente al 10 por ciento de su propuesta.

Terreno de El Mencho ı Foto: Redes sociales

Indep vendió solo cuatro de los 75 lotes ofertados

También formaron parte del paquete otros inmuebles ubicados en Querétaro, Estado de México y Chihuahua. Este último registró la cifra más alta entre los bienes con acuerdo comercial, con poco más de 22 millones de pesos.

Algunos de los lotes ofertados por el Indep, entre los que se incluyen naves industriales y predios comerciales, tenían precios de salida por encima de los 100 millones de pesos.

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MSL