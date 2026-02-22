‘FOTOS de El Mencho abatido’ se vuelven tendencia en Google

Fotos de El Mencho abatido, las más buscadas en Google

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, murió tras el operativo que realizaron las autoridades federales para detenerlo, en Jalisco.

Tras las imágenes que circulan en redes sociales de los bloqueos y quema de autos en las carreteras de Jalisco y otros estados, tras el operativo, los usuarios quieren saber sobre las Fotos de El Mencho abatido.

¿Dónde están las FOTOS de El Mencho abatido?

Las fotos de El Mencho abatido no se han dado a conocer todavía por parte de las autoridades federales que realizaron el operativo para detenerlo.

Por el momento las autoridades solo han publicado un comunicado en el que explicaron detalladamente cómo fue que El Mencho murió.

El Mencho fue abatido en México ı Foto: Redes sociales

En este comunicado explicaron que las fuerzas federales hicieron el operativo y fueron agredidas por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación.

En el enfrentamiento cuatro personas del grupo criminal fallecieron y tres más resultaron heridas de gravedad, una de éstas últimas era El Mencho, quien fue trasladado por vía aérea la Ciudad de México, sin embargo, en el transcurso del traslado el líder criminal falleció.

Las autoridades correspondientes se encargaran del reconocimiento de los restos del líder criminal.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales saturaron las búsquedas de Google, pues los usuarios quieren ver las fotos de El Mencho abatido.

Es probable que los elementos que integraron el operativo sí hayan documentado todos los hechos en imágenes y videos, tal como sucedió cuando detuvieron aL Chapo Guzmán, que los uniformados traían cámaras en el cuerpo para documentar lo sucedido, sin embargo, en esa ocasión el material salió tiempo después de que se dio a conocer la captura del que fuera el líder del Cartel de Sinaloa.