Nemesio Osegura Cervantes, El Mencho, fue abatido este 22 de febrero por fuerzas federales de México, en un operativo que se realizó en Tapalpa, Jalisco.

El Mencho era uno de los objetivos prioritarios de México y de Estados Unidos, ya que el Cartel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que fundó y la cual es una de las principales que trafica fentanilo a Estados Unidos.

¿Cómo murió El Mencho?

El gobierno de México emitió un comunicado para dar a conocer los detalles de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Según el documento de la Secretaría de la Defensa, en el operativo intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de El Mencho.

Asimismo, se dio a conocer que los militares fueron atacados por lo que éstos repelieron la agresión y como resultado tres integrantes del CJNG fueron heridos de gravedad, entre ellos El Mencho, quien murió mientras era trasladado a la Ciudad de México vía aérea.

Junto con él murieron los otros heridos más otros cuatro que quedaron abatidos en el lugar del enfrentamiento.

Las autoridades correspondientes serán las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación de los restos.

Como consecuencia de la detención y abatimiento de El Mencho, se desataron bloqueos y quema de vehículos en distintas partes del país, principalmente en Jalico, Guanajuato, Michoacán, Colima y hasta Tamaulipas.

Los gobiernos de los estados están emitiendo mensajes para mantener a la población a salvo y evitar que salgan a las zonas donde han bloqueos y quemas de autos que puedan poner en peligro a los ciudadanos.

El Mencho era un objetivo prioritario, uno de los más buscados, por el que el gobierno de Estados Unidos pedía información para su captura y a cambio ofrecía una recompensa de más de 15 millones de dólares.