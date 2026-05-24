Muere Javier Coello, ‘El fiscal de hierro’, a los 77 años

Javier Coello, "El fiscal de hierro", murió a los 77 años de edad.

Javier Coello, abogado y exsubprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico de la extinta PGR, murió a los 77 años de edad, confirmó su familia este domingo a través de una esquela.

El primero en informar el fallecimiento de quien fue conocido como “El fiscal de hierro” fue el senador del PVEM Manuel Velasco, quien, en redes sociales, escribió un sentido mensaje para lamentar el fallecimiento de Javier Coello, a quien describió como “un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso”.

“Lamento profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Javier Coello Trejo, un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público. Leal a su valores y principios que defendió con firmeza y valentía”, escribió el senador del PVEM.

“Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil. Mis condolencias y solidaridad a su querida familia Coello Zuarth a quienes acompaño con un abrazo cariñoso y fraterno en estos momentos de dolor”, abundó.

Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil. Mis condolencias y solidaridad a su querida familia Coello Zuarth a quienes acompaño con un abrazo cariñoso y fraterno en estos momentos de dolor. Descanse en paz, Don Javier Coello.🕊️ — Manuel Velasco (@VelascoM_) May 24, 2026

En el mismo sentido lo escribió el periodista Edmundo Cazares en su perfil de redes sociales, en donde lamentó el fallecimiento de quien se refirió como un “gran amigo y maestro”.

“Con enorme tristeza y dolor, participo el sensible fallecimiento de mi gran amigo y Maestro, el destacado abogado Javier Coello Trejo. Que en Paz Descanse”, escribió el comunicador en sus perfiles digitales.

Posteriormente, medios locales difundieron una esquela en memoria de Javier Coello, firmada por su familia, Coello Zuarth, en donde aclararon que el abogado será velado este domingo en la funeraria Gayosso ubicada en Cuajimalpa de Morelos.

“Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño, compañía y oraciones en este momento tan difícil para nuestra familia”, se lee en la esquela.

“Vivió con lealtad, honestidad y amor; siempre recto en sus valores y, sobre todo, digno hasta el final”, agrega.

🚨Fallece el abogado Javier Coello Trejo, conocido como ‘El Fiscal de Hierro’



“Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil”, escribió el senador del PVEM, Manuel Velasco.



Familiares de Coello Trejo informaron que será velado este domingo en… pic.twitter.com/xLdTAnwzub — Azucena Uresti (@azucenau) May 24, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am