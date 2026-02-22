‘El Mencho’ murió al ser trasladado a CDMX; otros 6 resultan abatidos y 2 detenidos: Defensa

La Secretaría de la Defensa (Defensa) informó que Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue herido en un operativo en Tapalpa, Jalisco, y falleció al ser trasladado a la Ciudad de México.

Además, Defensa informó que, resultado de este operativo, fueron abatidos otros seis integrantes del CJNG, mientras que otros dos fueron detenidos. Además, tres elementos del cuerpo de seguridad federal resultaron heridos.

A través de un comunicado, Defensa informó que encabezó un operativo en el citado municipio jalisciense para lograr la detención de Nemesio Oseguera.

Durante este operativo, personal militar fue atacado, por lo que éste repelió la agresión, situación que derivó en que cuatro integrantes del grupo delictivo murieron en el lugar, mientras que otros tres resultaron heridos de gravedad.

Estos últimos, incluido “El Mencho”, fallecieron mientras eran trasladados vía aérea a la Ciudad de México.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México Secretaría de la Defensa Nacional



[...] entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación. Secretaría de la Defensa Nacional



Otras dos personas fueron detenidas, además de que, resultado del operativo, fue asegurado armamento y vehículos blindados.

Asimismo, Defensa destacó que tres personas resultaron heridas durante la ejecución de este operativo, quienes fueron trasladados a hospitales.

Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país. Secretaría de la Defensa Nacional



