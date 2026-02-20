¿Es verdad que detuvieron a ‘El Mencho’, líder del CJNG, tras operativo en el mar?

Tras la realización de un operativo marítimo de la Secretaría de Marina en el Pacífico mexicano desató este viernes una ola de rumores en redes sociales sobre la presunta captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las versiones comenzaron a circular después de que usuarios en la red social vincularon el despliegue naval con un supuesto “golpe mayor” contra el narcotráfico.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de la detención por parte del Gobierno de México ni de autoridades de Estados Unidos.

En cuestión de horas, el nombre del capo se colocó entre las principales tendencias nacionales, acompañado de publicaciones que afirmaban su arresto, aunque sin pruebas documentales.

Lo que sí está confirmado es el operativo encabezado por la Secretaría de Marina, el cual fue informado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. De acuerdo con el reporte oficial, fuerzas federales interceptaron un semisumergible frente a las costas de Manzanillo, Colima.

En la embarcación fueron aseguradas aproximadamente cuatro toneladas de cocaína, además de la detención de tres personas presuntamente vinculadas con el transporte internacional de droga. Las autoridades destacaron que el decomiso representa un golpe relevante a las estructuras de tráfico marítimo utilizadas por organizaciones criminales.

En ninguno de los comunicados oficiales se menciona la captura de algún líder del narcotráfico ni se hace referencia directa al CJNG o a Oseguera Cervantes. Pese a ello, diversas cuentas en internet interpretaron el decomiso como parte de un operativo dirigido contra el jefe del cártel, lo que provocó la desinformación.

El origen del rumor también se relaciona con mensajes de cuentas extranjeras que hablaban de un “impacto significativo” contra cárteles en la región, sin precisar nombres ni ubicaciones. La ambigüedad provocó que usuarios asumieran que se trataba del líder criminal mexicano.

¿Quién es Nemesio Oseguera Cervantes?

Nemesio Oseguera Cervantes es considerado uno de los principales objetivos de seguridad en México y Estados Unidos. Autoridades estadounidenses mantienen vigente una recompensa millonaria por información que permita su captura, lo que explica el alto interés público cada vez que se reporta un operativo de gran escala.

Hasta ahora, la información oficial únicamente confirma el aseguramiento de droga y la detención de tres personas derivadas del operativo naval. Por lo tanto, la supuesta detención de “El Mencho” permanece como un rumor sin sustento institucional.

El episodio volvió a evidenciar cómo un hecho real —un importante decomiso marítimo— puede transformarse rápidamente en una versión no verificada en redes sociales, donde la velocidad de difusión supera a la confirmación de las autoridades.

