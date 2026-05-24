Subastan último ‘escondite’ de ‘El Mencho’ por casi 13 mdp

Casi 13 millones de pesos marcarán el arranque de la puja por un terreno de más de 13 mil metros cuadrados en Tapalpa Country Club, Jalisco, identificado como el último domicilio en donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, pasó sus últimos días antes del operativo federal del 22 de febrero. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) incluyó el predio en una subasta a sobre cerrado prevista para el 28 de mayo.

Esta propiedad aparece dentro de una convocatoria nacional con 211 bienes inmuebles distribuidos en 75 lotes, entre casas, locales comerciales, terrenos y espacios mixtos.

La ubicación del inmueble corresponde al lote 10, manzana 8, del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en el municipio jalisciense de Tapalpa. El Indep señala que el predio cuenta con escritura y posesión legal, aunque no tendría antecedentes de inscripción en el Registro Público de la Propiedad ni registro del acta de adjudicación correspondiente.

Dentro del procedimiento, las personas interesadas deberán entregar sus propuestas económicas el 28 de mayo entre las diez de la mañana y el medio día en la sede del instituto, ubicada en Insurgentes Sur 1931, colonia Guadalupe Inn, Ciudad de México. El organismo abrirá los sobres al terminar ese plazo y transmitirá el acto por sus canales oficiales.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ ı Foto: Especial

A cada participante se le pide una garantía de 15 mil pesos. En este tipo de subasta, los postores desconocen las ofertas de sus competidores hasta la apertura pública; el inmueble se adjudica a la propuesta económica más alta.

Tras esa operación, el fraccionamiento cobró relevancia pública por su relación con el último refugio atribuido al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El predio que ahora sale a puja se localiza cerca de las cabañas donde habría permanecido antes del despliegue militar.

Más allá de la venta, el caso arrastra antecedentes financieros. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identificó desde hace una década negocios de cabañas en Tapalpa dentro de acciones contra estructuras ligadas al CJNG.

En 2017, esa oficina precisó que Cabañas La Loma correspondía al nuevo nombre de Las Flores Cabañas, entidad sancionada por apoyo material a actividades de tráfico de drogas del grupo criminal.

Tapalpa Country Club ı Foto: Captura de pantalla

Quien adquiera el terreno deberá asumir los gastos notariales, derechos, impuestos y cualquier trámite relacionado con la operación. Las bases también establecen que el Indep no aceptará reclamaciones posteriores por el uso o destino que la persona compradora dé al bien.

La puja por el predio de Tapalpa forma parte de una venta más amplia del Indep. En total, el instituto ofrecerá 75 lotes con casas, locales y terrenos. Aunque este terreno concentra atención por su vínculo con “El Mencho”, otros bienes ubicados en Guerrero, Quintana Roo y Jalisco tienen precios de salida superiores a cien millones de pesos.

Tapalpa Countruy Club ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT