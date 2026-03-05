Difunden FOTOS de la tumba de ‘El Mencho’

Este lunes 2 de marzo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue sepultado en un cementerio privado ubicado en Zapopan, Jalisco, y las fotografías de su tumba circulan en redes sociales.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó el cuerpo de Oseguera Cervantes a sus familiares, esto luego de haber realizado pruebas genéticas para comprobar que la persona que solicitó la entrega compartía un lazo sanguíneo con el capo.

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido el domingo 22 de febrero durante un operativo realizado por fuerzas federales, mientras que el domingo 1 de marzo medios locales informaron que se estaba realizando su funeral.

El cuerpo de “El Mencho” fue trasladado el lunes desde la sucursal San Andrés de Funerales La Paz en una carroza fúnebre, en la que al interior se encontraba un ataúd completamente dorado.

Féretro de oro del funeral de ‘El Mencho’ ı Foto: Redes Sociales

A las afueras y al interior de la funeraria se pudieron observar grandes coronas de rosas, e incluso arreglos florales con forma de gallo o con la silueta de un gallo en medio, haciendo referencia al otro alias por el que era conocido, “El Señor de los Gallos”

El sepelio de “El Mencho” se realizó en el cementerio privado Recinto de la Paz, que se encuentra ubicado en la avenida Aviación San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco; en el que el día lunes se encontraban elementos de la Guardia Nacional y el ejército en la entrada y los alrededores.

Traslado del cuerpo de 'El Mencho' ı Foto: Captura de pantalla

FOTOS Tumba de ‘El Mencho’

En días recientes comenzaron a circular fotografías de la tumba de “El Mencho” en redes sociales, y en estas se pueden observar los grandes arreglos florales que rodean la tumba del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tumba de "El Mencho" ı Foto: Redes Sociales

En las fotos y videos se puede observar una gran cruz llena de flores blancas, varias coronas de rosas rojas, coronas de rosas blancas, un arreglo en forma de alas con rosas rojas e incluso el ramo de rosas con la silueta de un gallo formada con rosas blancas al centro.

Tumba de "El Mencho" ı Foto: Redes Sociales

En una fotografía; que fue tomada desde una distancia considerable de la tumba de “El Mencho”, se puede apreciar que entre las tumbas que se encuentran a ras del suelo destaca la tumbra del capo, debido a que está repleta de flores.

Tumba de "El Mencho" ı Foto: X: @JaliscoRojo

