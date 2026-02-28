FGR entrega cuerpo de ‘El Mencho’ a sus familiares

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que entregó el cuerpo de Nemesio Oseguera “El Mencho” a sus familiares, lo que ocurrió “luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios”.

“El Mencho”, (a quien la FGR se refiere como Rubén “N”), quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido el domingo pasado resultado de un operativo federal para capturarlo, ejecutado en Tapalpa, Jalisco.

Nemesio Oseguera, "El Mencho", fue abatido en operativo federal en Tapalpa, Jalisco. ı Foto: Cuartoscuro / Redes sociales

A través de una tarjeta informativa, el departamento de Comunicación Social de la FGR informó acerca de la entrega de los restos de Nemesio Oseguera, después de los protocolos necesarios, entre ellos las pruebas genéticas para corroborar que hubiera un lazo consanguíneo entre el occiso y quienes reclamaron el cuerpo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informa que, luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén ‘N’ a sus familiares Fiscalía General de la República (FGR)



Para tal efecto, se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso. Fiscalía General de la República (FGR)



El miércoles, la FGR había informado que había recibido la solicitud formal por parte de los familiares de Nemesio Oseguera para la entrega de sus restos.

Las solicitantes eran su esposa, sus hijas Jessica Johanna y Laisha Michelle y sus tres hermanos.

“La FGR recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales. [...] El representante social agota todos los procedimientos protocolarios para estar en condiciones de formalizar la entrega FGR, días después de la solicitud



“El Mencho” fue abatido durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, ejecutado para capturarlo. Ese mismo día, los restos del otrora líder del CJNG llegaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que la FGR ya había corroborado la identidad del cuerpo. Lo anterior en respuesta a cuestionamientos sobre que realmente fueran del otrora líder criminal.

