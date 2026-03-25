Morena admite incertidumbre para el Plan B previo a votación en el Senado: ‘puede pasar de todo’

A unas horas del inicio de la sesión del pleno del Senado, donde se analizará y votará el “Plan B” de la reforma electoral, el vicecoordinador de Morena, Higinio Martínez Miranda, reconoció que la iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta un escenario incierto ante una posible abstención del Partido del Trabajo (PT) en la votación de reservas, aunque aseguró que el bloque oficialista trabaja para sacarla adelante.

Martínez Miranda admitió que no se descarta ningún escenario : que la reforma se apruebe en su totalidad, que haya abstenciones o que simplemente no pase. “De aquí hasta que se vote pueden pasar varias cosas”, dijo. “Puede ser que salga aprobada por los partidos de la coalición, sin ningún problema. Puede ser que haya alguna abstención en este caso o puede suceder que no pase”.

El senador reconoció que la clave está en la votación en lo particular, donde una abstención del PT en el artículo 35 —referente a que la Presidenta pueda llamar al voto y promoverse de cara a la elección intermedia de junio de 2027—, como parte de la consulta de revocación del mandato, complicaría los dos tercios necesarios para aprobar las reservas. “Yo espero que no haya esa abstención”, señaló, sin descartar el riesgo.

Aprobación del ‘Plan B’, en vilo por aliados del PT y PVEM

Y es que la enmienda requiere de mayoría calificada para su aprobación, tanto en lo general como en lo particular, es decir, dos terceras partes de los senadores. Si acuden los 128 legisladores, serían 86 votos, pero si la bancada del PT, conformada por seis senadores, vota en contra, tendrían sólo 80 votos. También podría haber un voto en contra en la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por parte de Luis Armando Melgar Bravo, por lo que en ese caso serían 79 los votos a favor .

Higinio Martínez rechazó que un eventual fracaso de la reforma represente un tropiezo para Sheinbaum. “No puede ser un fracaso”, dijo. “Hay responsabilidad de quien no quiera eso, pero no puede ser un fracaso la Presidenta, ella lo intentó”.

Descartó también hablar de traición por parte de los aliados: “Hay decisiones que toman ellos de manera soberana, y es su responsabilidad, cada quien a su mano”.

Promoción de revocación de mandato decidirá futuro del ‘Plan B’

En tanto, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que el futuro de la iniciativa se decidirá en un solo artículo: el 35 , relativo a la revocación de mandato.

Anticiparon que ese artículo no alcanzará la mayoría calificada y que, sin él, la reforma quedará reducida a una modificación menor sin ninguna trascendencia electoral.

“El Plan B es altamente probable que sea descafeinado. ¿Qué quiere decir esto? Que retiren la revocación de mandato”, afirmó el panista Marko Cortés Mendoza. En la misma línea, su coordinador, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que “de ser así, la reforma prácticamente pasaría a ser la nada jurídica, porque el resto de la reforma es prácticamente irrelevante, son cambios menores”.

Por su parte, Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, advirtió que un fracaso de la iniciativa tendría consecuencias políticas de mayor alcance: “El fracaso del Plan B inaugura un nuevo momento en la política mexicana ”.

En tanto, Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del PRI, rechazó referirse a ello, y sólo señaló que dentro de su bancada: “No hay sorpresas. Los 13, listos, firmes y vamos a votar en contra” .

‘No habría ninguna reforma trascendente electoral’

Marko Cortés explicó con detalle qué restaría de la reforma si se retira el artículo 35. “Lo que estaría aprobándose es inofensivo. Es realmente irrelevante, solamente sería entonces limitar a 15 regidores que pudieran tener los cabildos , cosa que además estamos de acuerdo”, señaló, y agregó que en ese escenario “no habría ninguna reforma trascendente electoral”. Anaya coincidió en ese diagnóstico y calificó esa disposición como una medida sin “gran calado”.

El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, confirmó que los 14 senadores de su fracción votarán a favor de la enmienda en lo general, aunque advirtió que existe la posibilidad de que un senador se reserve en el artículo relativo a la revocación de mandato.

“En el verde somos 13 senadores que vamos a ir a favor. Y bueno, vamos a ir 14 senadores a favor y un senador posiblemente en un artículo se reserve . El senador [Luis Armando] Melgar”, declaró.

El legislador confirmó que la versión sobre la revocación de mandato como posible reserva es correcta, lo que significaría que ese mecanismo quedaría sin modificaciones respecto a su redacción actual en la Constitución. “Es correcto esa versión. O sea, pasaría el Plan B sin revocación de mandato”, afirmó.

En cuanto a los tiempos, el coordinador verde anticipó que la sesión en donde se analice este miércoles la reforma electoral, arrancará entre las 18:00 y las 18:30. “Yo creo que entre 08:30 y 09:00 o 10:00 de la noche habremos de estar discutiendo y votando el tema electoral”, indicó.

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cehr