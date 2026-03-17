El video viral de la Sarca biker que se filtró

La tiktoker Sarca Biker, conocida por andar en motocicleta, se volvió tendencia en las redes sociales porque se viralizó un video que aparentemente se filtró desde Telegram a todas las otras redes sociales.

En los últimos días, ha circulado un video en redes sociales en el que presuntamente sale la Sarca Biker, el clip ha generado polémica por lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la creadora de contenido.

¿De qué se trata el video viral de la Sarca Biker?

De acuerdo con los usuarios se trata de un video en el que la Sarca Biker aparece en un momento íntimo, situaciones comprometedoras, aparentemente sale ella sola en la grabación. En redes sociales como X aparecen fragmentos de imágenes que corresponden al video.

Sarca Biker ı Foto: IG Sarca Biker

¿Quién es la Sarca Biker?

La Sarca Biker es una influencer originaria de Honduras, que se volvió viral por su contenido en TikTok sobre motociclismo, ya que la joven es famosa por transportarse en moto, de ahí su sobrenombre de Sarca Biker.

La influencer tiene casi 500 mil seguidores en TikTok y más de 26 mil seguidores en Instagram. La joven se dedica a subir videos cortos de entretenimiento que principalmente tienen que ver con el motociclismo.

Sin embargo, también sube videos de lipsync con canciones del momento o de reguetón del viejo.

Además, en sus publicación la creadora de contenido también reveló que es amante del futbol y que lleva tiempo practicando ese deporte. Incluso fue a un torneo contra chicas originarias del país El Salvador.

Sarca Biker responde a polémica por su video

La joven sabe que es tendencia por el supuesto video, así que se limitó a publicar un breve clip en el que puso: “Todos luego de ver mi (emojis de macarons rosados)”.

En el clip la joven aparece con unas expresiones sensuales, acompañadas de una canción en la que se escucha: “Te enseño pa que aprendas”.