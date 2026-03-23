¿Quién es Jorge Alfredo Vargas y por qué lo relacionan con el escándalo de Caracol?

Luego de que Caracol Televisión emitiera un comunicado en el que apuntaba que dos de sus presentadores y periodistas habían sido señalados por presunto acoso sexual, los nombres de estos presentadores comenzaron a salir a la luz.

En dicho comunicado, la televisora colombiana asegura que se están realizando las investigaciones correspondientes para llevar el debido proceso tanto dentro de la empresa como legalmente.

Aserveraron que se está realizando el proceso en acompañamiento y protección de las eventuales víctimas, garantizando la confidelciadidad y respeto tanto para las partes involucradas como para sus familias.

Comunicado de Caracol Televisión ı Foto: Redes Sociales

Por su parte, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas apuntó que las denuncias de acoso sexual en contra de los dos periodistas y presentadores de la televisora fueron presentadas por dos trabajadoras de Caracol.

Afirmó que se tomaron las medidas de rigor con protocolos laborales y legales estrictos, pues tomarán las decisiones que se deban tomar ya que están del lado de las víctimas.

Posteriormente Infobae Colombia compartió el testimonio de dos periodistas en calidad de anonimato, quienes señalaban a Fernando Peña y Ricardo Orrego como perpretradores de acoso sexual cuando estas trabajaban en RCN, Caracol TV, y Blu Radio.

No, no son jueces pero durante AÑOS en @CaracolTV @BluRadioCo SÍ FUERON ESPECTADORES.



Es obvio que ahora no pudieron ocultarlo más.



Ahora bien, qué bueno que por fin estén tomando el toro por los cachos y que @juanrobertovarg se pronuncie.



Pero ¿y el presidente del canal,… pic.twitter.com/P6vfNry1So — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) March 22, 2026

¿Qué pasó con Jorge Alfredo Vargas?

Luego de que las denuncias de acoso sexual emitidas en contra de los periodistas y presentadores de Caracol tuvieran un gran alcance, la periodista Juanita Gómez se unió a estas denuncias de manera pública.

Juanita relató; por medio de su cuenta de X, que en 2015 sufrió acoso sexual cuando fue enviada a Chile para cubrir la Copa América; señaló que le dieron un beso en un ascensor sin su consentimiento.

El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional, es que ciertas conductas de algunas “vacas sagradas” en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones, para que no le de un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir. Juanita Gómez



Publicación de Juanita Gómez sobre acoso sexual ı Foto: Captura de pantalla

En las publicaciones de Juanita no se mencionan nombres, pero debido a que este 20 de marzo el presentador de televisión Jorge Alfredo Vargas no estuvo presente en la edición central de Noticias Caracol, muchas personas comenzaron a implicarlo con el escándalo de la televisora colombiana, pero esto solo forma parte de especulaciones.

Usuarios comenzaron a compartir fotografías de 2015, en las que se puede observar que en el equipo de trabajo de la Copa América se encuentran Juanita Gómez y Ricardo Orrego, poniéndolo en el foco como posible responsable del acoso señalado por la periodista.

Copa América 2015 ı Foto: Redes Sociales

Luego de que esto ocurriera, varias periodistas colombianas se unieron para poder “apoyar y respaldar a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia” e hicieron el movimiento Me too Colombia.

Compartieron un correo electrónico en el que pueden recibir denuncias de acoso sexual anónimas, mismas que están siendo publicadas por medio de redes sociales por las periodistas.

Me too Colombia ı Foto: Redes Sociales

A esta serie de denuncias se unió la periodista Lina Tabón, quien señaló que en 2022 un periodista/presentador que trabajaba con ella se acercó y le tocó el rostro porque le estaba “puliendo el maquillaje”, lo que le hizo sentir incómoda.

Apuntó que esto escaló, pues incluso este presentador llegó a tocarle el logo que se encontraba en el pecho de su camiseta, “con algún comentario sobre cómo me quedaba la ropa. Me desubicó por completo. Cómo puedo probarlo, me pregunté, es mi palabra contra la de él, me dije.”

En 2022, el periodista/presentador viajó a Medellín. Presentaba conmigo y estando frente a cámara, sin ningún asomo de vergüenza invadió mi espacio personal...Para mí no es natural que un jefe me tocase el rostro diciéndome que me estaba “puliendo el maquillaje”. — Lina Tobón (@linamatote) March 22, 2026

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Colombia emitió un comunicado en el que se posicionaron con cero tolerancia “frente al acoso y la violencia de género en el ejercicio periodístico.”

Comunicado del Colegio Nacional de Periodistas Colombia ı Foto: Redes Sociales

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