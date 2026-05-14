Subnautica 2: ¿Cuándo llegará y cuál es su precio?

El videojuego de supervivencia en aguas abiertas Subnautica 2, en el que hay misiones con criaturas y en el que se pueden fabricar vehículos con algunas herramientas está disponible para partidas solo o multijugador.

La espera de las personas que quieren disfrutar el segundo volumen de Subnautica de Steam para poder aventurarse a las misiones marinas y enfrentarse a criaturas maninas increíbles pronto terminará.

Luego de una larga espera y algunos contratiempos, a partir de este 14 de mayo un formato de acceso anticipado está disponible para que los fanáticos de los videojuegos puedan adentrarse en esta supervivencia océanica.

Subnautica 2 ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuál es el precio de Subtanica 2?

El videojuego ambientado en un mundo submarino alienígena desarrollado por Unknown Worlds está disponible para jugar solo o en modo cooperativo para hasta 4 jugadores.

En Subnautica 2 se pueden construir bases personalizadas y herramientas para explorar el mundo submarino desconocido y descubrir todos los misterios que esconde dentro de las profundidades.

Actualmente Subnautica 2 tiene un costo de 529 pesos mexicanos y solo está disponible para PC Windows; además, también tienen disponible un bundle por 743.84 pesos mexicanos que incluye Subnautica, Subnautica: Below Zero y Subnautica 2.

El costo será diferente luego del acceso anticipado, por lo que una vez que esta modalidad deje de estar disponible el costo aumentará; y no se ha brindado información sobre la cantidad exacta que incrementará.

En acceso anticipado de Subnautica 2 se realizó con la finalidad de que se pueda conocer las opiniones de los jugadores, para así poder involucrarlos en el proceso de desarrollo tomando en cuenta sus comentarios.

No se sabe cuánto tiempo estará disponible este acceso anticipado, pero se estima que tal como en otros videojuegos dure entre dos y tres años para que se pueda ofrecer una calidad y ritmo razonable.

Los desarrolladores buscan tener una versión más pulida y completa con más contenido que el que está disponible en la versión de acceso anticipado, por lo que se irán lanzando actualizaciones durante este periodo.

Subnautica 2 ı Foto: Captura de pantalla

Se incluirán más biomas, criaturas, objetos para fabricar, funciones y narrativas, así como una mejora en la experiencia de juego corrigiendo los errores que sean señalados por los jugadores.

La versión de acceso anticipado es imperfecta, por lo que los jugadores deben tomar en cuenta que podrán encontrar algunos errores u oportunidades de mejora que podrán señalar a los desarrolladores para que se pueda ofrecer una mejor versión a futuro.

Subnautica 2 ı Foto: Captura de pantalla

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