¿Cómo hacer el trend del estadio con IA? Te compartimos el promt ideal

Una nueva tendencia llegó a redes sociales, y esta vez se trata de imágenes y videos de personas viendo distintos deportes a modo de supuestas transmisiones en vivo de los estadios, pero estas son generadas con Inteligencia Artificial.

Diversos creadores de contenido han compartido esta tendencia que inició en Corea del Sur, país en el que se comenzaron a enfocar en generar estas imágenes tomadas en estadios de béisbol.

Esta tendencia es conocida como “Korean Baseball AI Trend”, y si quieres sumarte a esta para compartir fotos y videos tuyos tomados en un estadio en La Razón te compartimos cómo puedes hacerlo.

Korean Baseball AI Trend ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo hacer el Korean Baseball AI Trend?

Para sumarte al Korean Baseball AI Trend requieres tomarte una selfie bien iluminada, en la que se puedan apreciar bien tus facciones, con la finalidad de que la imagen o video generado con IA sea lo más parecido a ti posible y que incluso parezca real.

Estos videos son característicos por su hiperrealismo mostrado en tan solo 4 o 5 segundos, y por tener gráficos de televisión como los marcadores de los partidos y a las personas utilizando un jersey de su equipo favorito.

Puedes utilizar OpenAI, ChatGPT o diversas herramientas de Inteligencia Artificial para subir la selfie sin filtros, y escribir alguno de los siguientes prompt, o alguno similar que esté más detallado:

Siempre con la U en el corazón 🤍 @LDU_Oficial y @Weezer en los oídos ⚡️. El trend IA del estadio se está saliendo de control 🤭 pic.twitter.com/OzlrhKCuLS — Teff Palacios (@teffpalacioss) May 13, 2026

Utiliza esta fotografía para generar una transmisión en vivo realista tomada en un estado de béisbol de Corea. Conseerva el rostro de la persona en la foto sin cambiar las facciones, vistiendo el jersey del (equipo), reaccionando con naturalidad entre la multitud del estadio mientras es grabado sin darse cuenta.

Utiliza esta fotografía sin cambiar las facciones de la persona para generar una imagen o video realista tomado en el estadio KBO entre la multitud. Coloca el gráfico “EN VIVO”. Que la imagen parezca tomada con un teleobjetivo. En el video la persona debe tener una expresión natural y espontánea, para después saludar cuando se da cuenta que la están grabando.

@ltorresbeauty Cuando TODOS aplauden y no sabes por qué, pero lo haces 😂 ♬ Lose Control - Teddy Swims

Este trend comenzó a tomar relevancia luego de que se viralizara la imagen de una mujer coreana en las gradas de un partido entre el equipo Hanwha Eagles y Doosan Bears, llegando a tener incluso 15 millones de visualizaciones en un par de días.

Algunas personas quedaron impactadas con la belleza y naturalidad de la coreana, pero muchas otras lograron percatarse de que algunos datos tenían errores, pues se mostrada el nombre de un bateador que se retiró en 2017.

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