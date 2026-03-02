¿Dónde va a sepultar a ‘El Mencho’? Esto se sabe

Este 28 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó que entregaron el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, luego de que se agotaran todos los procedimientos necesarios.

Precisaron que se realizaron pruebas genéticas para poder confirmar que la persona que solicitó la entrega del cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compartía un lazo sanguíneo con “El Mencho.”

En varios puntos de Guadalajara y Zapopan se reportó la presencia de elementos de seguridad estatal y federal, así como en las inmediaciones de la sucursal San Andrés de Funerales La Paz, así como en el panteón Recinto de la Paz.

En el panteón Recinto de la Paz, ubicado las calles Santa Margarita y Aviación en #Zapopan, #Jalisco, se realizo la misa de cuerpo presente y el sepelio de Nemesio o Ruben Oseguera, alias “El Mencho”. Fuerzas federales permanecieron al exterior del panteón. pic.twitter.com/kPyit3ty8F — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) March 2, 2026

Sepelio de “El Mencho”

Este 2 de marzo se llevó a cabo el sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el cementerio Recinto de la Paz, ubicado en la avenida Aviación San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con información de medios locales, el cuerpo del capo; quien fue abatido el domingo 22 de febrero, arribó antes del medio día de este lunes al cementerio Recinto de la Paz.

En diversas imágenes de medios locales se pueden observar arreglos florales con forma de gallo que llevaron al lugar en donde se velaron los restos de Nemesio Oseguera Cervantes.

Arreglo floral en forma de gallo arribando a la sucursal San Andrés de Funerales La Paz ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, algunos medios compartieron fotografías en las que se puede observar a un grupo de personas acompañando la carroza en donde se encontraba el féretro de “El Mencho”, mientras se dirigía hacia donde sepultarían al fundador del CJNG.

En algunos videos se puede observar el ingreso de al menos tres grúas que transportaba grandes coronas de rosas y distintas flores al panteón en donde se está llevando a cabo el sepelio de “El Mencho”.

Coronas de flores llegando al cementerio Recinto de la Paz ı Foto: X: @AFmedios

También se puede observar la presencia elementos de la Guardia Nacional en la entrada del cementerio Recinto de la Paz, así como la presencia de unidades y personal de la Guardia Nacional fuera de las inmediaciones del panteón privado.

Además de los grandes arreglos florales y la presencia de elementos militares y la Guardia Nacional, los medios locales también reportaron que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes fue trasladado dentro de un féretro completamente de color dorado.

Coronas de flores llegando al cementerio Recinto de la Paz ı Foto: X: @AFmedios

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.