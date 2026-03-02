Realizan sepelio de ‘El Mencho’ en Zapopan, Jalisco, en medio de fuerte operativo de seguridad

Familiares de Nemesio Oseguera “El Mencho”, quienes ya recibieron el cuerpo del otrora líder criminal, realizaron su sepelio en Zapopan, Jalisco, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Desde el domingo y hasta la tarde de este lunes, se reportó fuerte presencia de elementos de seguridad estatales y federales en varios puntos de Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, particularmente en las inmediaciones de la funeraria llamada Funerales La Paz, y en el panteón Recinto de la Paz, ubicados en estos municipios, respectivamente.

🔴En el panteón Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, Jalisco, se realiza el sepelio del cuerpo que se presume sería de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.



📹@ELOCCIDENTALpic.twitter.com/XNxJVOVshM — Azucena Uresti (@azucenau) March 2, 2026

De acuerdo con reportes locales, este despliegue de seguridad respondió a que estos días se llevó a cabo el sepelio de “El Mencho”, cuyo cuerpo fue entregado el sábado a sus familiares, según informó la Fiscalía General de la República.

Recorridos de medios de comunicación por los puntos donde se desplegó la seguridad encontraron que, a la funeraria y el panteón llegaron decenas de arreglos florales, algunos con dedicatorias. Llamó la atención un arreglo floral con forma de gallo, que aludiría al mote que recibía “El Mencho”, quien también era conocido como “El señor de los gallos”.

🚨 #ÚLTIMAHORA



🔴 Amplio dispositivo de seguridad en Guadalajara ante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.



Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardan la zona de Funerales La Paz, donde han arribado cientos de coronas.



Autoridades… pic.twitter.com/9RqxrjxZOV — JUCA Noticias (@JucaNoticias) March 2, 2026

A los puntos resguardados acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con reportes, los elementos de seguridad estarían examinando las entregas que llegaron a la funeraria y al panteón para controlar cualquier alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del cual “El Mencho” era fundador y líder.

A las 10:00 de la mañana de este lunes se llevará a cabo el sepelio de “El Mencho”.



Se prevé la presencia de familiares de otros capos, mientras que desde el fin de semana se mantiene un fuerte despliegue de seguridad. 🚔⚠️#PorLaMañana con Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL). pic.twitter.com/YfVbqsYXIb — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 2, 2026

Sin embargo, los detalles del sepelio son reservados, y solo se conoce lo que se ha logrado ver mediante recorridos de medios de comunicación.

Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que entregó el cuerpo de Osegeura Cervantes a sus familiares después de que se acreditara la consanguinidad entre el mismo y los solicitantes.

Lo anterior después de que “El Mencho” fue abatido en un operativo federal en Tapalpa, el domingo pasado.

Por otro lado, ayer, en el centro de Guadalajara, se reportó la presencia de ponchallantas, así como balaceras y autos con impactos de bala, lo cual provocó pánico entre pobladores después de que, una semana antes, se registraran narcobloqueos y otros hechos violentos ante la muerte de “El Mencho”.

