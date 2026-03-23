¿Quién es Humberto Zepeda, el padre de Nicolás Zepeda?

Nicolás Zepeda está siendo juzgado por tercera ocasión desde el pasado 17 de marzo, esto luego de que la sentencia de 28 años de prisión que recibió por el asesinato de su exnovia, Narumi Kurosaki fuera anulado por el Tribunal de Casación.

De acuerdo con la investigación presentada este 17 de marzo durante el juicio del tribunal de Lyon, diversas acciones realizadas por Nicolás Zepeda lo señalan como el principal sospechoso de la muerte de su exnovia, Narumi Kurosaki.

La geolocalizaciones del dispositivo móvil de Zepeda y de Narumi, restos de ADN, los mensajes que fueron enviados a los familiares y amigos de la estudiante japonesa, la maleta y cobijas desaparecidas, y compras que realizó Nicolás lo señalan como posible responsable.

Nicolás Zepeda y Narumi Kurosaki ı Foto: Captura de pantalla

Nicolás Zepeda y Narumi Kurosaki se conocieron en Japón en 2014, comenzaron una relación amorosa en febrero del 2015, y Narumi viajó a Francia para estudiar en 2016, lo que derivó que terminaran su relación amorosa en octubre del 2016.

En diciembre de ese año, Zepeda viajó a Francia, en donde se encontró con Narumi para hablar sobre su ruptura, y fueron captados por las cámaras de un restaurante por la noche del 4 de diciembre.

Humberto Zepeda y Ana Luz Contreras, padres de Nicolás Zepeda ı Foto: Archivo de Franck Lallemand

Hasta la fecha el cuerpo de Narumi no ha sido localizado, y debido a que en la habitación de la estudiante japonesa encontraron ADN de Zepeda, y esta no ha presentado indicios de vida, el chileno había sido sentenciado a prisión.

Durante los juicios realizados en contra de Zepeda se ha contado con la presencia de su madre Ana Luz Contreras Retamal; y su padre, Humberto Zepeda Cares, quien incluso ha dado entrevistas.

Humberto Zepeda y Ana Luz Contreras, padres de Nicolás Zepeda ı Foto: Archivo de Franck Lallemand

¿Quién es Humberto Zepeda Cares?

Humberto Zepeda Cares; además de ser el padre de Nicolás Zepeda, hasta 2020 fue subgerente subgerente comercial zonal V región de Movistar Chile.

Mientras que su esposa; Ana Luz Contreras Retamal, es ingeniera de Ejecución en Administración de Empresas y se desempeña como secretaria del senador Francisco Huenchumilla​.

Humberto Zepeda ha señalado en varias ocasiones que nadie ha podido acreditar científicamente que Narumi falleció, y que tanto la investigación como las pruebas no han demostrado la participación de un tercero.

En entrevista dijo que pediría al jurado que se evalúen los hechos con evidencia, pues el dolor no debería influir en la decisión de un juicio como el que se está llevando a cabo.

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