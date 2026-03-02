Refuerzan seguridad en Guadalajara ante funeral de ‘El Mencho’; colaboran fuerzas federales

Reportan despliegue de seguridad en puntos de Guadalajara, Jalisco, donde se habría celebrado funeral de "El Mencho".

Elementos de la policía de Jalisco, en colaboración con fuerzas federales, reforzaron la seguridad en Guadalajara, debido a la celebración el fin de semana del funeral de Nemesio Oseguera “El Mencho”, abatido el domingo pasado en un operativo en Tapalpa.

Medios locales reportaron que, el domingo, se registró una amplia presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco en varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Policía de Jalisco reforzó seguridad. ı Foto: Cortesía Quadratin

A estos elementos los acompañaron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, según reportes.

Los dispositivos de seguridad se instalaron principalmente en la colonia San Andrés, en Guadalajara, capital jalisciense, donde se encuentra la funeraria de nombre Funerales La Paz.

De acuerdo con un recorrido del diario Quadratin, a ésta llegaron varios arreglos florales, uno de ellos con forma de gallo.

🚨 #ÚLTIMAHORA



🔴 Amplio dispositivo de seguridad en Guadalajara ante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.



Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardan la zona de Funerales La Paz, donde han arribado cientos de coronas.



Autoridades… pic.twitter.com/9RqxrjxZOV — JUCA Noticias (@JucaNoticias) March 2, 2026

A propósito, otros medios como Diario de Guadalajara, reportaron que los elementos de seguridad vigilaron de cerca que las entregas no aludieran al Cártel Jalisco Nueva Generación (CNGJ), del cual “El Mencho” fue líder y fundador.

El otro punto donde se desplegaron elementos de seguridad fue el cementerio privado Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan.

Por este dispositivo de seguridad, la circulación vehicular quedó restringida en el tramo comprendido entre las calles Ejido y Ramón López Velarde, de forma que solo se permitió acceso a residentes y automotores vinculados con el servicio funerario.

Elementos federales en Guadalajara. ı Foto: Cortesía Quadratin

El despliegue de seguridad ocurre un día después de que en el centro de Guadalajara se reportara la presencia de ponchallantas, balaceras y autos con impactos de bala. A su vez, estos se registraron una semana después de que Jalisco se registraran bloqueos y quemas tras el operativo que derivó en el abatimiento de Oseguera Cervantes.

Por otro lado, el sábado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que entregó el cuerpo de Nemesio Osegura a sus familiares, después de que se comprobó con los análisis pertinentes que había consanguinidad entre éste y quienes hicieron la solicitud.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am