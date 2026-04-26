Delfina Gómez reactiva Planta Zaragoza en Nezahualcóyotl; mejorará suministro de agua a 430 mil habitantes

Autoridades estatales y municipales durante la entrega de la obra en el oriente del Estado de México.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la rehabilitación de la Planta de Rebombeo Zaragoza, una obra que permitirá mejorar el abasto de agua potable a más de 430 mil habitantes del municipio.

La infraestructura tiene la capacidad de enviar 260 litros por segundo a la red municipal, lo que fortalecerá el suministro en colonias como Las Palmas, Maravillas, Raúl Romero, El Sol, Agua Azul y Virgencitas, donde el acceso al agua ha sido una demanda constante.

Instalación de nuevos motores y sistemas eléctricos en la Planta de Rebombeo Zaragoza. ı Foto: Gobierno Edomex

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que estas acciones buscan avanzar en la justicia social y son resultado del trabajo coordinado con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los trabajos de rehabilitación incluyeron la sustitución de equipos electromecánicos, la instalación de tres motores de 60 caballos de fuerza y la modernización del sistema de descarga.

La Gobernadora Delfina Gómez supervisa la modernización de la infraestructura hídrica en Nezahualcóyotl. ı Foto: Gobierno Edomex

Asimismo, se intervino la subestación eléctrica con nuevos arrancadores, gabinete y cableado, y se realizaron mejoras en la infraestructura física, como bardas perimetrales, caseta y cuarto de control.

La Gobernadora agradeció a la ciudadanía por sus contribuciones, al señalar que permiten concretar este tipo de obras, y reiteró que su administración continuará impulsando acciones para mejorar la calidad de vida de la población a través del plan hídrico estatal.

Instalación de nuevos motores y sistemas eléctricos en la Planta de Rebombeo Zaragoza. ı Foto: Gobierno Edomex

Esta obra forma parte del programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, enfocado en atender rezagos históricos en servicios básicos y fortalecer la infraestructura hidráulica en zonas urbanas con alta demanda.

am