Detienen a Jorge Armando "N", alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presunto abuso sexual.

Jorge Armando Genaro Rubio, presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra una persona menor de edad, tras ser sorprendido en flagrancia por elementos de la policía municipal de Tlayacapan.

De acuerdo con reportes de medios locales, la detención ocurrió la noche del sábado 25 de abril, alrededor de las 21:55 horas sobre la carretera Yautepec–Tlayacapan, a la altura del kilómetro 10, en la colonia Pantitlán, específicamente en el puente de la zona.

Los agentes intervinieron luego de detectar al edil presuntamente realizando actos sexuales con un menor, lo que derivó en su captura inmediata.

Tras su aseguramiento, el funcionario fue trasladado a la comandancia de la Torre XXI y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

En tanto, la víctima fue resguardada y canalizada a las instancias pertinentes para su atención.

COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que Jorge Armando “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente por probables hechos delictivos.



Será en las próximas horas cuando se determinará su situación… pic.twitter.com/aCajQ6CSZI — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) April 26, 2026

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la detención y señaló que las investigaciones se llevarán a cabo bajo los protocolos de protección a menores.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que Jorge Armando ‘N’ fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente por probables hechos delictivos. Será en las próximas horas cuando se determinará su situación jurídica”, se lee en una tarjeta informativa de la Fiscalía de Morelos.

Se prevé que en las próximas horas Genaro Rubio sea trasladado a un penal y presentado ante un juez, quien determinará su situación jurídica.

Debido a la gravedad de las acusaciones, el alcalde podría enfrentar la destitución de su cargo. En ese sentido, se espera que el cabildo municipal sesione el próximo lunes para definir quién asumirá la presidencia municipal.

Jorge Armando Genaro Rubio es abogado de profesión y fue electo para el periodo 2025-2027. Inició su carrera política bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES), aunque en octubre de 2024 anunció su salida de ese instituto para integrarse a Morena.

Previamente, se desempeñó como asesor jurídico en la sindicatura de Totolapan.

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