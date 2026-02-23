Morelos está estable y prevalece la tranquilidad, afirma Edgar Maldonado.

Morelos amaneció en condiciones de estabilidad y normalidad operativa, destacó el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, al emitir un mensaje a la ciudadanía en compañía de las y los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, en relación con la situación registrada ayer y las acciones implementadas desde el primer momento para garantizar la tranquilidad en la entidad.

Informó que en este momento las actividades se desarrollan con normalidad: el transporte público opera, las escuelas están abiertas, los servicios funcionan y la actividad económica continúa; por lo tanto, no existe ningún elemento que comprometa la gobernabilidad ni la vida cotidiana de las familias morelenses.

En este sentido, Edgar Maldonado destacó que, bajo la conducción de la gobernadora Margarita González Saravia, y en coordinación con el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el primer momento se activaron los mecanismos de atención mediante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad; y actualmente se mantiene comunicación permanente con autoridades federales y municipios, en especial con aquellos donde se registraron incidentes.

TE RECOMENDAMOS: Incendios forestales Evelyn Salgado encabeza la instalación del Comité Estatal de Manejo del Fuego

“Morelos se encuentra bajo control operativo, con despliegue reforzado y vigilancia estratégica en puntos prioritarios”, indicó, al reconocer el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Morelos, así como el compromiso permanente de quienes integran la Mesa Estatal.

Agregó: “Tenemos instituciones firmes, en coordinación permanente y con capacidad de respuesta. Estamos trabajando de manera preventiva para garantizar la tranquilidad de las familias y mantener la estabilidad del estado. Hay condiciones de gobernabilidad en Morelos”.

Asimismo, el secretario de Gobierno llamó a la ciudadanía a no compartir información no verificada o de procedencia dudosa, ya que la información oficial se dará a conocer únicamente a través de los canales institucionales del Gobierno del Estado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que, por los hechos registrados en las últimas horas, se han iniciado seis carpetas de investigación.

Detalló que en Mazatepec fueron asegurados dos masculinos por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, tras realizar disparos de arma de fuego calibre 9 mm de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra una sucursal del Banco del Bienestar; se trata de Yael “N”, de 19 años, y un menor de 15 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Finalmente, Urrutia Lozano resaltó el aseguramiento de Juan Gustavo “N”, de 21 años, quien entregó un papel con un mensaje de extorsión en una tienda Oxxo de la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Temixco, exigiendo el dinero de la caja.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR