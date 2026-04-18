Ataque en bar ‘El Rincón de la Banda’ en Ayala, Morelos, deja 8 muertos; abren investigación

Un ataque armado al interior de un bar clandestino de nombre “El Rincón de la Banda” en Ayala, Morelos, dejó un saldo de ocho personas muertas, hechos que ya investigan las autoridades locales.

Así lo informó el Gobierno del Estado de Morelos a través de un comunicado, en donde se reportó que los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:30 horas, en el recinto ubicado en el poblado de Anenecuilco.

Según el comunicado del Gobierno estatal, se tuvo conocimiento de “indicios preliminares que apuntan a un posible enfrentamiento entre personas armadas al interior del establecimiento”, es decir, que los disparos habrían ocurrido al interior.

🚨Hecho violento en Morelos



La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó que, alrededor de las 4:30 horas, se registró una agresión dentro de un bar irregular en el poblado de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, cerca del… pic.twitter.com/tZbsM8SQJt — Azucena Uresti (@azucenau) April 18, 2026

De manera extraoficial se reportó que, por el contrario, fue un comando armado el que entró al bar y abrió fuego contra los asistentes.

Sin embargo, el Gobierno de Morelos enfatizó que serán las investigaciones las que “determinen con precisión la forma en que ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes”.

En el mismo sentido, enfatizó que el bar en donde ocurrieron los hechos “no contaba con licencia de funcionamiento municipal”.

De la misma forma se pronunció el ayuntamiento de Ayala, el cual lamentó el ataque armado, pero aclaró que el establecimiento, que celebrara su inauguración el día de los hechos, no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento.

“El establecimiento referido no cuenta con licencia de funcionamiento expedida por el ayuntamiento de Ayala [...] Esta administración municipal no ha otorgado nuevas licencias de funcionamiento correspondientes a giros rojos (bares)”, se lee en la tarjeta informativa.

“El ayuntamiento ha reiterado de manera constante, a través de la dirección de licencias y reglamentos, que durante la presente administración no se otorgarán nuevas licencias para este tipo de establecimientos”, abundó.

Sin embargo, el ayuntamiento de Ayala aseguró que “las autoridades competentes continúan con las investigaciones correspondientes”.

Mientras que el Gobierno de Morelos enfatizó que ha reforzado los operativos contra los llamados “giros negros”, es decir, recintos de entretenimiento irregulares o sin permiso.

“Como resultado de estas acciones preventivas, se han realizado ocho jornadas de operativos interinstitucionales de manera simultánea en siete de los 36 municipios con mayor concentración de población, donde se han clausurado 32 establecimientos en Cuautla, Jiutepec, Emiliano Zapata, y Yautepec”, se lee en un comunicado.

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