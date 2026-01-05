Falsa Amiga, Mi Venganza Te Espera, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Falsa Amiga, Mi Venganza Te Espera es un drama en el que seguimos la historia de una joven que confundió a una chica traicionera con su mejor amiga, por lo que cayó en todas sus trampas, pero al renacer, conoce la verdad.

¿De qué trata Falsa Amiga, Mi Venganza Te Espera?

Falsa Amiga, Mi Venganza Te Espera sigue la historia de Alison Swain, quien confundió a una amiga traicionera con su verdadera mejor amiga. Cayó en todas las trampas de Stella Lane, fue abandonada por su familia y terminó muriendo atropellada.

Falsa Amiga, Mi Venganza Te Espera ı Foto: Especial

Ahora, renacida, Alison sabe la verdad. Ha decidido recuperar su vida, revelar todas las mentiras y cambiar su destino… junto a su verdadero salvador de la infancia, Nathan Wynn.

¿Dónde ver Falsa Amiga, Mi Venganza Te Espera?

La serie cuenta con un total de 62 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

La Obra Maestra del Ángel: La embarazada Phoenix, quien quedó atónita cuando la ex de su esposo, Adam, apareció con un niño. El impacto se convirtió en devastación cuando Miranda la empujó escaleras abajo; Adam creyó las mentiras de Miranda y abandonó a su esposa, que estaba perdiendo al bebé. Lo que ninguno sabía era que Phoenix es una heredera multimillonaria y la famosa artista conocida en el mundo como Ángel. Ahora, Phoenix deja atrás su fachada, lista para reclamar su poder y cobrar venganza.

Esta Vez Elegí Al Mafia: Stella es una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció. Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.

Bajo harapos, una reina: Luciana Torres fue la fundadora y presidenta del Grupo Futura, una élite mundial donde ella era reconocida como la “reina del volante”. Sin embargo, después de alcanzar el éxito, decidió asumir responsabilidad social y apoyar a personas con valores. Por eso, se disfrazó de mendiga y salió a las calles a pedir limosna. Su idea era que quien estuviera dispuesto a ayudarla recibiría una fortuna y oportunidades a cambio.