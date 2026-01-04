La Obra Maestra de Ángel, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical La Obra Maestra del Ángel es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que es humillada por su esposo y la ex novia del mismo, sin que ellos supieran con quién estaban tratando en realidad.

¿De qué trata La Obra Maestra de Ángel?

La Obra Maestra del Ángel es un drama chino en el que conocemos la historia de la embarazada Phoenix, quien quedó atónita cuando la ex de su esposo, Adam, apareció con un niño.

La Obra Maestra del Ángel ı Foto: Especial

El impacto se convirtió en devastación cuando Miranda la empujó escaleras abajo; Adam creyó las mentiras de Miranda y abandonó a su esposa, que estaba perdiendo al bebé.

Lo que ninguno sabía era que Phoenix es una heredera multimillonaria y la famosa artista conocida en el mundo como Ángel. Ahora, Phoenix deja atrás su fachada, lista para reclamar su poder y cobrar venganza.

¿Dónde ver La Obra Maestra de Ángel?

La serie cuenta con un total de 75 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Esta Vez Elegí Al Mafia: Stella es una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció. Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.

Bajo harapos, una reina: Luciana Torres fue la fundadora y presidenta del Grupo Futura, una élite mundial donde ella era reconocida como la “reina del volante”. Sin embargo, después de alcanzar el éxito, decidió asumir responsabilidad social y apoyar a personas con valores. Por eso, se disfrazó de mendiga y salió a las calles a pedir limosna. Su idea era que quien estuviera dispuesto a ayudarla recibiría una fortuna y oportunidades a cambio.

¿Qué le pasó a nuestra madrastra?: Carina Yáñez reencarnó como una madrastra malvada, pero ahora en este personaje ella decidirá cambiar el rumbo de su historia. De este modo y con la ayuda del sistema ‘Solo mamá es la mejor’, la mujer crió a sus hijos con amor durante la hambruna y hasta que consiguió ganarse su cariño, finalmente reuniéndose con su esposo, el general.