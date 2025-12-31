‘¿Qué le pasó a nuestra madrastra?’, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical ¿Qué le pasó a nuestra madrastra? es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que al reencarnar en una malvada madrastra, decide cambiar el destino de la mujer y sus hijos.

¿De qué trata ‘¿Qué le pasó a nuestra madrastra?‘?

¿Qué le pasó a nuestra madrastra? sigue la historia de la actriz Carina Yáñez, quien de manera inesperada reencarnó como una madrastra malvada, pero ahora en este personaje ella decidirá cambiar el rumbo de su historia.

¿Qué le pasó a nuestra madrastra? ı Foto: Especial

De este modo y con la ayuda del sistema ‘Solo mamá es la mejor’, la mujer crió a sus hijos con amor durante la hambruna y hasta que consiguió ganarse su cariño, finalmente reuniéndose con su esposo, el general.

¿Dónde ver ‘¿Qué le pasó a nuestra madrastra?’?

La serie cuenta con un total de 70 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 12 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como el sitio web de Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Ojo por Ojo: En su vida pasada, Clara Campos era la hija de la empleada doméstica que decidió aprovechar su cercanía con Marcela Reyes para robar su tarjeta y hacerse pasar por una chica rica hermosa y bondadosa. Después de que Marcela fue acusada de hacer trampa en el examen de ingreso a la universidad y le anularon los resultados, nadie en la escuela le creyó a ella, a pesar de ser la persona inocente en la situación.

Una novia de la mafia, un esposo frio, cuyo verdadero nombre es Atada al honor, sigue la historia de Aria y Luca. Empujada a un rincón por el cruel chantaje de su padre, con el futuro de su querida hermanita en juego, el decimoctavo cumpleaños de Aria se convierte no en una celebración de libertad, sino en una boda con Luca Vitielo, el poderoso rey de la mafia de Nueva York.

El día en que dejé de amarte: Irene, una joven que por años, enfrentó los desprecios y malos tratos por parte de su pareja, Diego, quien prefería a su amante y la trataba como lo más preciado. Irene estaba dispuesta a soportar cada maldad, hasta que él viajó al extranjero para sorprender a la otra con fuegos artificiales de 100 mil dólares, mientras que Irene vendía su anillo para pagar el tratamiento de su padre; fue entonces que ella finalmente comprendió que debía separarse.