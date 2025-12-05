El día en que dejé de amarte, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical El día en que dejé de amarte es un drama en el que podemos encontrarnos con la injusticia del maltrato de un hombre a su mujer sin saber que estaba perdiendo lo más importante para su felicidad.

¿De qué trata El día en que dejé de amarte?

El día en que dejé de amarte sigue la historia de Irene, una joven que por años, enfrentó los desprecios y malos tratos por parte de su pareja, Diego, quien prefería a su amante y la trataba como lo más preciado.

Irene estaba dispuesta a soportar cada maldad, hasta que él viajó al extranjero para sorprender a la otra con fuegos artificiales de 100 mil dólares, mientras que Irene vendía su anillo para pagar el tratamiento de su padre; fue entonces que ella finalmente comprendió la situación.

Fue hasta que Irene decidió marcharse sin mirar atrás que Diego se dio cuenta de lo que había perdido y que no podía aceptar el divorcio, pero ¿ya era tarde?

¿Dónde ver El día en que dejé de amarte?

La serie cuenta con un total de 88 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de DramaBox. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

