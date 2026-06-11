Toronto anota gol en el Countdown

A unas horas de que ruede el balón en la Copa Mundial 2026, el Countdown Concert buscó demostrar que el torneo más grande de la historia también puede hablar el lenguaje de la música. Bajo el lema “Tres ciudades. Un concierto. Un mundo unido por el futbol y la música”, la FIFA conectó de manera simultánea a la Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles en una transmisión global que reunió a artistas de los tres países anfitriones. Sin embargo, aunque la intención fue ambiciosa, no todas las sedes jugaron el mismo partido.

La velada arrancó desde la Ciudad de México, donde el tenor italiano Andrea Bocelli abrió el tibio show desde el Auditorio Nacional con “Nelle Tue Mani”, acompañado por leyendas del futbol como Bebeto, Cafú, Mario Kempes y Marco Materazzi. Durante la jornada intercalada con las otras sedes, aparecieron Belinda, Los Ángeles Azules y Elena Rose.

Sin embargo, la sede mexicana dejó sensaciones encontradas. Aunque Belinda recibió aplausos y destacó por su cercanía con el público, en redes sociales varios usuarios señalaron problemas de audio y algunos tropiezos en la transmisión digital. Incluso la señal en TikTok registró interrupciones y retrasos.

El Tip: Este formato no se planificó de forma aislada; la FIFA se alió con la organización de los Grammy.

La mancuerna entre Belinda y Los Ángeles Azules era una de las más esperadas de la noche y cumplió en cuanto a presencia mediática, al interpretar los temas “Por ella” y “Amor a primera vista”, pero el ambiente general lució más contenido de lo esperado. El recinto, elegante y solemne, contrastó con la energía festiva que se esperaba para una celebración musical mundialista.

La historia fue distinta en Toronto. La ciudad canadiense apostó por un formato al aire libre en el Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway, que convirtió el concierto en una verdadera reunión de aficionados. Bryan Adams emergió como la gran figura de la noche, respaldado por una audiencia entusiasta que cantó, saltó y respondió a cada intervención. Junto a él participaron AHI, Wyclef Jean, Nora Fatehi, Sanjoy, The Beaches y Vegedream, en un concierto que reflejó el carácter multicultural de Canadá.

MILES DE FANS se reunieron en Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway de Toronto, en Canadá. Fueron con playeras de su selección favorita y banderas ı Foto: AP

Las imágenes que circularon en redes mostraron lo que muchos esperaban de una celebración mundialista: miles de personas interactuando y banderas ondeando. Para muchos espectadores, Toronto terminó robándose la noche gracias a una producción que entendió que el futbol se vive mejor cuando la afición también es protagonista.

Los Ángeles tampoco se quedó atrás. La ciudad estadounidense apostó por un espectáculo vibrante en la Crypto.com Arena, encabezado por Major Lazer, Davido, Ava Max y BIA. La energía fue constante y el formato abierto permitió una interacción más natural con el público, acercándose más al espíritu de los festivales que suelen acompañar los grandes eventos deportivos.

El Countdown Concert cumplió su misión principal: conectar a los tres países anfitriones y recordar que el Mundial ya está aquí. Pero si hubiera que repartir medallas, Toronto se llevaría el oro.