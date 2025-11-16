Mi esposa que volvió a amar, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Mi esposa que volvió a amar es un drama chino en el que conocemos a una mujer que decide cambiar el rumbo de la novela en la que reencarnó sin saber porqué, alejándose de la mujer fría que era en la historia original.

¿De qué trata Mi esposa que volvió a amar?

Mi esposa que volvió a amar es un drama chino que sigue la historia de Adriana Guzmán, una mujer que reencarnó como la exesposa malvada de Andrés Vargas en la obra “Amor del siglo pasado”, para sorpresa de ella misma.

Mi esposa que volvió a amar ı Foto: Especial

En la historia original, ella abortó y se divorció cuando la familia de él fue enviada al campo, mostrando así una intensa frialdad por su parte.

Cuando Adriana viajó al pasado, justo en ese momento, siguiendo la trama original, decidió cambiar de estrategia. Quería retener al guapo protagonista y comenzar una vida matrimonial diferente donde pudieran triunfar juntos.

¿Dónde ver Mi esposa que volvió a amar?

La serie cuenta con un total de 84 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en inglés, The Wife Who Changed the Story o también My Plot, My Husband, My Way. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

¿Qué? ¿Casarme me hace más fuerte? o ¡Me casé con la emperatriz!: Gabriel Zapata por accidente se convirtió en un huérfano en un pueblo remoto durante tiempos de caos. Esto complicó mucho su supervivencia, pero fue salvado de manera inesperada por el “Sistema de Casarse y Volverse Fuerte”, que activó sin querer, trayéndole enormes beneficios que podía mezclar con su inteligencia.

La redención en el laberinto de la familia: Clara Luque es una joven heredera que fue traicionada e internada en un psiquiátrico, pero logra escapar después de un tiempo, aunque repleta de deseos de venganza. Y es que pasó de ser una joven inocente a una mujer poderosa en el hospital, por lo que su primer deseo fue conseguir vengarse de la mujer que le quitó todo.

Un trato con mi donante multimillonario: Clara Mira fue una mujer que fue diagnosticada con fallo ovárico prematuro. A pesar de ello, ella jura que quedará embarazada antes de que la nueva novia de su ex de a luz. Es entonces que aparece Elías Ríos, un milmillonario que necesita casarse si quiere mantener su herencia.