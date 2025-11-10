La redención en el laberinto de la familia, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La redención en el laberinto de la familia es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que después de ser llevada por venganza a un psiquiátrico, encuentra la manera de tomar venganza.

¿De qué trata La redención en el laberinto de la familia?

La redención en el laberinto de la familia sigue la historia de Clara Luque, una joven heredera que fue traicionada e internada en un psiquiátrico, pero logra escapar después de un tiempo, aunque repleta de deseos de venganza.

Y es que pasó de ser una joven inocente a una mujer poderosa en el hospital, por lo que su primer deseo fue conseguir vengarse de la mujer que le quitó todo.

Es así que Clara interrumpe la boda de Irene Luque, su rival y familia, con el heredero Leonardo Soler, sellando un matrimonio por contrato con él. Juntos, se apoyan en las venganzas que ambos planean.

Clara recupera la fortuna de los Luque, y Leonardo expone a su tío, Carlos Soler. Ambos descubren un amor que se remonta a la adolescencia.

¿Dónde ver La redención en el laberinto de la familia?

La serie se encuentra disponible en plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, Hearing His Heart: The Family’s Redemption. Encontrarás la historia completa en formato de película. Se encuentra también en una plataforma color morada o en la página de Facebook Aurora Movies.

Otras series

Un trato con mi donante multimillonario: Clara Mira fue una mujer que fue diagnosticada con fallo ovárico prematuro. A pesar de ello, ella jura que quedará embarazada antes de que la nueva novia de su ex de a luz. Es entonces que aparece Elías Ríos, un milmillonario que necesita casarse si quiere mantener su herencia.

Costuras del Destino: Carolina Jiménez es una joven que nació en una familia campesina en la que los hijos varones eran los favorecidos. A los 18 años, Carolina se enamoró de León Ruiz, uno de los jóvenes instruidos enviados al campo. Decidieron quedarse juntos y tras dar a luz a su hija, se mudó con él a la ciudad. Sin embargo, la familia de su esposo la despreciaba por su origen humilde y la atormentó de todas las formas posibles, llegando incluso a acusar falsamente a su hija de robo.

‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’: En su vida pasada, Luna Gómez decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada. Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.