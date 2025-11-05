Un trato con mi donante multimillonario, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Un trato con mi donante multimillonario es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que se casa con un hombre para conseguir embarazarse antes de que la novia de su ex de a luz a su hijo.

¿De qué trata Un trato con mi donante multimillonario?

Un trato con mi donante multimillonario sigue la historia de Clara Mira, una mujer que fue diagnosticada con fallo ovárico prematuro. A pesar de ello, ella jura que quedará embarazada antes de que la nueva novia de su ex de a luz.

Un trato con mi donante multimillonario ı Foto: Especial

Es entonces que aparece Elías Ríos, un milmillonario que necesita casarse si quiere mantener su herencia. Es entonces que ambos firman un ‘contrato de semen’ para el beneficio de ambos en sus misiones individuales.

Es entonces que Elías se convierte en el aliado de Clara, pero cuando las cosas comienzan a complicarse, las emociones surgen, ¿será posible que su matrimonio falso se convierta en amor verdadero cuando enfrentan complicaciones que superan juntos?

¿Dónde ver Un trato con mi donante multimillonario?

La serie cuenta con un total de 61 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, A Deal with My Billionaire Donor. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Costuras del Destino: Carolina Jiménez es una joven que nació en una familia campesina en la que los hijos varones eran los favorecidos. A los 18 años, Carolina se enamoró de León Ruiz, uno de los jóvenes instruidos enviados al campo. Decidieron quedarse juntos y tras dar a luz a su hija, se mudó con él a la ciudad. Sin embargo, la familia de su esposo la despreciaba por su origen humilde y la atormentó de todas las formas posibles, llegando incluso a acusar falsamente a su hija de robo.

‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’: En su vida pasada, Luna Gómez decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada. Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.

Mi padre, el capo encubierto: Pablo Olivar era un hombre que había sido líder del Grupo Auge, pero para enseñar a su hijo Santiago Olivar, escondió su identidad y se transformó en un vendedor de sandías del mercado nocturno del sitio de la obra, lo que permitió a su hijo entrenarse desde abajo.