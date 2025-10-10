Mi padre, el capo encubierto, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Mi padre, el capo encubierto sigue un drama en el que conocemos la historia de un hombre que a pesar de su poder, se oculta como un hombre humilde para tratar de enseñar a su hijo.

¿De qué trata Mi padre, el capo encubierto?

Mi padre, el capo encubierto sigue la historia de Pablo Olivar, un hombre que había sido líder del Grupo Auge, pero para enseñar a su hijo Santiago Olivar, escondió su identidad y se transformó en un vendedor de sandías del mercado nocturno del sitio de la obra, lo que permitió a su hijo entrenarse desde abajo.

Mi padre, el capo encubierto ı Foto: Especial

Fernando Sarto, su mano derecha, tenía un hijo llamado Jaime Sarto, un joven arrogante que abusaba de los demás aprovechando la posición de su padre. Jaime humilló a Santiago, le quitó a su novia Tania y lo reprimió constantemente.

En un momento clave, Pablo apareció y reveló su verdadera identidad, pero Jaime, sin reconocerlo, siguió despreciándolo. Todo cambió cuando Fernando llegó al lugar.

¿Dónde ver Mi padre, el capo encubierto?

La serie cuenta con un total de 58 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como YouTube o Dailymotion, así como otros sitios por algunos de su nombre en ingles, Step to My Son, Step to Me o Undercover Billionaire Dad, también conocido como Return of the dragon CEO. Encontrarás la historia completa en formato de película.

