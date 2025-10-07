Con cada esposa más fuerte, ¡conquistaré Veridia!, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Con cada esposa más fuerte, ¡conquistaré Veridia! o De cincuenta a gobernante de todo es un drama chino en donde conocemos a un hombre que recupera su juventud y a través de un extraño sistema, tiene al oportunidad de gobernarlo todo, construyendo su destino junto a sus esposas.

¿De qué trata Con cada esposa más fuerte, ¡conquistaré Veridia!?

Con cada esposa más fuerte, ¡conquistaré Veridia! o De cincuenta a gobernante de todo sigue la historia de Nicolás Rivas, un hombre de 49 años que se encuentra en plena crisis, a punto de llegar a los 50.

Con cada esposa más fuerte, ¡conquistaré Veridia! ı Foto: Especial

En medio del caos, recuperó su juventud gracias a un misterioso sistema y conoció a sus varias esposas, mujeres que le sorprendieron bastante.

TE RECOMENDAMOS: Modelo para adultos Estos son los VIDEOS virales que volvieron famosa a Karly Fornos

Para sobrevivir en esta era turbulenta, hizo un pacto con la general herida Noelia Pérez. Juntos se infiltraron en el campamento militar, iniciando así el camino de disputar el poder desde campesino hasta convertirse en general.

¿Dónde ver Con cada esposa más fuerte, ¡conquistaré Veridia!?

La serie cuenta con un total de 70 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 13 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion u otros sitios por algunos de sus nombres en ingles, Wives Make Me Stronger: My Path to the Throne o Win Their Hearts, Forge Your Fate. También por su nombre alterno, De cincuenta a gobernante de todo. Encontrarás la historia complete en formato de película.

Otras series

Mi madre es piloto de carreras: Elena decidió dejar a un lado su carrera para buscar al amor y ser feliz con su familia, sin sospechar que terminaría por ser traicionada por su esposo. Después de descubrir el engaño, la mujer decidió reaccionar de manera contundente. Se divorció de él y con la ayuda de Sean, un billonario completamente devoto a ella, comenzó a planear cómo regresarle a su ex su sufrimiento por la traición.

Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo: Bianca Silva se acostó con Rafael Pérez por accidente. Tras enterarse de la infidelidad de su novio, Bianca estalla de rabia y toma una decisión precipitada al decidir que se va a casar con Rafael, sin conocer que el sujeto es en realidad, el papá de su ex traidor.

Firmamos un contrato, no un amor eterno: Violeta Aguilar y Esteban Navarro compartieron una noche apasionada, pero a la mañana siguiente se dieron cuenta de que ya no se conocían. A pesar de ello, él hizo todo lo posible para encontrarla, aunque sin éxito, pues de manera desesperada trató de hallarla. Mientras tanto, ella ya contaba con 5 meses de embarazo.