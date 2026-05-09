¿Cuándo sale el nuevo tráiler de GTA VI y cuándo inicia la preventa del juego de Rockstar Games?

La espera por Grand Theft Auto VI (GTA VI) está entrando en su fase más crítica. Tras meses de especulaciones, la información oficial comienza a fluir de la mano de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games.

El título, que nos llevará de vuelta a una versión ultra inmersiva de Vice City en el estado de Leonida, promete revolucionar el concepto de mundo abierto con la historia de Jason Duval y Lucia Caminos.

¿Nuevo tráiler de GTA VI este 14 de mayo?

Aunque Rockstar no ha emitido un comunicado oficial, la comunidad de fans ha encendido las redes sociales con una teoría viral surgida en Reddit.

Según los seguidores, la alineación de fechas y eventos del próximo 14 de mayo coincide simbólicamente con el lanzamiento del tráiler de GTA IV hace años, lo que ha generado esperanzas de ver el Tráiler 3 esta semana. Y seguido de ello, iniciar la preventa del lanzamiento.

Sin embargo, lo que sí es un hecho es que las campañas de marketing oficiales comenzarán formalmente en julio de 2026, según confirmó el propio CEO de Take-Two.

Fecha de lanzamiento y consolas confirmadas

Rockstar Games ha ajustado su calendario para garantizar la calidad del producto. Estos son los detalles definitivos:

Fecha de estreno: 19 de noviembre de 2026.

Consolas: Estará disponible de forma exclusiva para la nueva generación: PlayStation 5 y Xbox Series X/S .

Nintendo Switch 2: Aún no se confirma su disponibilidad para la nueva consola de Nintendo, aunque se espera que tras el segundo tráiler se aclare el panorama de plataformas.

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¿Cuánto va a costar GTA VI?

La magnitud de GTA VI se verá reflejada también en el bolsillo de los consumidores. Según el podcast Insider Gaming y listados preliminares de tiendas europeas como Brack, el juego podría establecer un nuevo estándar de precios:

Edición Base: Aproximadamente 90 dólares (cerca de 1,500 - 1,800 pesos mexicanos).

Ediciones Especiales: Se prevén paquetes de 110, 115 y hasta 330 dólares para coleccionistas.

Referencia en México: En algunos mercados internacionales el precio ya ronda los 112 dólares, lo que en México podría traducirse en más de 2,100 pesos, superando incluso los lanzamientos más costosos de la próxima Nintendo Switch 2.

Ambientado en una sátira de Florida, GTA VI seguirá a una pareja de criminales en una narrativa que Rockstar define como la más inmersiva de la saga.

Con el inicio del marketing en julio, se espera que la preventa se habilite poco después de la revelación de nuevas imágenes de gameplay.