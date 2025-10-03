Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo conocemos la historia de una joven que tras una noche de locura, descubre que su novio le es infiel y decide vengarse al casarse con el hombre con el que tuvo su encuentro de una noche.

¿De qué trata Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo?

Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo sigue la historia de una mujer llamada Bianca Silva, que se acostó con Rafael Pérez por accidente en un encuentro inesperado.

Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo ı Foto: Especial

Ella sufría, pues había traicionado a su novio sin querer, pero no sabía que aquel ya la había engañado antes con su mejor amiga, completamente indiferente a los sentimientos de ella.

Tras enterarse de la infidelidad, Bianca estalla de rabia y toma una decisión precipitada al decidir que se va a casar con Rafael, sin conocer la verdadera identidad del sujeto con quien tuvo una noche de locura.

Y es que resulta que el Sr. Pérez es mucho mayor que ella, pero está dispuesto a ayudarla en lo posible. Esto sin saber que el hombre con el que estuvo es en realidad el papá de su novio traidor.

¿Dónde ver Sr. Pérez la ama sin reservas ni miedo?

La serie cuenta con un total de 75 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion u otros sitios por su nombre en ingles, Seeing Her, He Couldn’t Hide His Heart. Encontrarás la historia complete en formato de película.

@gema123p - Él la engañó, sin saber que ella acabaría embarazada de su padre… y amada como una reina. ♬ sonido original - greymarperez

