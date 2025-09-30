De Cazafortunas a Su Amuleto de la Suerte, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical De Cazafortunas a Su Amuleto de la Suerte es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que lleva un año casada, pero por malentendidos, no ha tenido intimidad por su esposo, quien la ama en secreto.

¿De qué trata De Cazafortunas a Su Amuleto de la Suerte?

De Cazafortunas a Su Amuleto de la Suerte sigue la historia de Tessa, una mujer que se casó un años atrás en un arreglo por contrato con el multimillonario Beckett, pero que sigue siendo virgen a pesar de ello.

De Cazafortunas a Su Amuleto de la Suerte ı Foto: Especial

De este modo, cuando su abuela política le exige que le de un bebé, ella miente al asegurar que su esposo es impotente y que por ese motivo no pueden tener descendencia, buscando terminar con las esperanzas de un hijo.

Por su parte, Tessa piensa que su esposo sigue obsesionado con su ex y que por eso la evade. Sin embargo, resulta que en realidad él la ama en secreto desde hace tres años, pero ha decidido mantener la distancia entre ellos porque piensa que solo se casó con él por su dinero.

¿Dónde ver De Cazafortunas a Su Amuleto de la Suerte?

La serie cuenta con un total de 67 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion por su nombre en inglés, From Gold Digger to His Lucky Charm. Encontrarás la historia complete en formato de película.

Otras series

Esta vez, no hay perdón: Lena decidió abandonar sus estudios para financiar el negocio. Sin embargo, en su fiesta de compromiso, el hombre la traicionó y entonces se casó con otra mujer. Después del engaño por parte de Vivian y estar a punto de perder su identidad, Lena decidió dejar ver su linaje verdadero. Con la ayuda de sus hermanos Sheeran, se vengó y recuperó su lugar como heredera.

La Victoria de la Mamá Victoria: Victoria Wintour era un pilar de Maison Levaux, ya que ella salvó a la empresa de diseño líder del borde de la catástrofe mientras estaba 8 meses embarazada. Sin embargo, al dar a luz y regresar a la oficina, su nueva jefa Holly la despidió por haberse ausentado, al asegurar que estaba injustificado.

A Tres pasos de Mi Mente: Laura, quien era la hija biológica de la familia Windsor. Sin embargo, quedó atrapada en medio de una tragedia que la llevó a la muerte. Y es que Serena, la hermana adoptiva de Laura, sabe del gran talento de ella y decide que hará lo necesario para hundirla y ella sobresalir. De este modo, Serena lee los pensamientos de la protagonista, habilidad poderosa.