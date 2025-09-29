Esta vez, no hay perdón, ¿Dónde ver el drama completo?

La serie en formato vertical Esta vez, no hay perdón es un drama en el que conocemos la historia de una joven que es traicionada por su pareja a pesar de que ella lo dio todo en su relación. Es entonces que sus hermanos darán todo por vengarla después de la humillación.

¿De qué trata Esta vez, no hay perdón?

Esta vez, no hay perdón es un drama en el que conocemos la historia de una mujer llamada Lena, quien decidió abandonar sus estudios para financiar el negocio de su prometido a base de sus propios esfuerzos.

Esta vez, no hay perdón ı Foto: Especial

Sin embargo, en su fiesta de compromiso, el hombre la traicionó y entonces se casó con otra mujer. Después del engaño por parte de Vivian y estar a punto de perder su identidad, Lena decidió dejar ver su linaje verdadero. Con la ayuda de sus hermanos Sheeran, se vengó y recuperó su lugar como heredera.

La historia comienza en la fiesta de compromiso de Lena, donde ella esperaba el momento en que su prometido Michael le propusiera matrimonio después de años de apoyo y sacrificio, él sorprende a todos al pedirle matrimonio a Vivian Lane, traicionando públicamente a Lena.

Mientras tanto, los hermanos Sheeran descubren que su hermana perdida, Lena, ha sido encontrada y se preparan para llevarla a casa. Ante ello, la mayor pregunta es cómo reaccionarán los hermanos al descubrir la humillación a la que es sometida su querida hermana.

¿Dónde ver Esta vez, no hay perdón?

La serie cuenta con un total de 54 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes buscar la historia a través de plataformas como Dailymotion o YouTube por su nombre en inglés, The Heiress Returns. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

La Victoria de la Mamá Victoria: Victoria Wintour era un pilar de Maison Levaux, ya que ella salvó a la empresa de diseño líder del borde de la catástrofe mientras estaba 8 meses embarazada. Sin embargo, al dar a luz y regresar a la oficina, su nueva jefa Holly la despidió por haberse ausentado, al asegurar que estaba injustificado.

A Tres pasos de Mi Mente: Laura, quien era la hija biológica de la familia Windsor. Sin embargo, quedó atrapada en medio de una tragedia que la llevó a la muerte. Y es que Serena, la hermana adoptiva de Laura, sabe del gran talento de ella y decide que hará lo necesario para hundirla y ella sobresalir. De este modo, Serena lee los pensamientos de la protagonista, habilidad poderosa.

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. Tras sufrir un infierno en un internado y perder su brazo, regresa a su casa, donde es tratada como una criminal por su familia, pero ella está lista para vengarse.