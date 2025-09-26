A Tres Pasos de Mi Mente, ¿Dónde ver la serie completa ?

La serie en formato vertical A Tres pasos de Mi Mente es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que fue traicionada por su hermana adoptiva. Ante ello, en su segunda vida encuentra la oportunidad de vengarse.

¿De qué trata A Tres Pasos de Mi Mente?

A Tres pasos de Mi Mente sigue la historia de Laura, quien era la hija biológica de la familia Windsor. Sin embargo, quedó atrapada en medio de una tragedia que la llevó a la muerte.

A Tres pasos de Mi Mente ı Foto: Especial

Y es que Serena, la hermana adoptiva de Laura, sabe del gran talento de ella y decide que hará lo necesario para hundirla y ella sobresalir. De este modo, Serena lee los pensamientos de la protagonista, habilidad poderosa.

Serena aprovecha su poder para plagiar la música de Laura e incriminarla. Al renacer dos horas antes de morir, Laura lucha por derrotar a Serena, limpiar su nombre y reclamar lo que legítimamente le pertenece.

¿Dónde ver A Tres Pasos de Mi Mente?

La serie cuenta con un total de 69 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes buscar la historia a través de plataformas como Dailymotion por su nombre en inglés, Back from Hell to Take My Bow. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. Tras sufrir un infierno en un internado y perder su brazo, regresa a su casa, donde es tratada como una criminal por su familia, pero ella está lista para vengarse.

Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó: Miles estudia medicina y de pronto, descubre que su novia lo engaña. Miles decide hacer que la ruptura sea dolorosa y le confiesa que él le fue infiel, aunque no fue así y besa a un atractivo chico que se encontraba cerca y que se interpuso por accidente entre Miles y su cómplice. Miles se da cuenta de que trabajará con el hombre que besó por accidente y se reconocen, pero lo peor llega cuando descubre que es Hunter, el CEO de la empresa.

La verdadera heredera solo quiere estudiar: Sara es una estudiante brillante de la Provincia del Sol que es reconocida de regreso en la familia Suárez de la Capital. La joven acepta regresar con su familia ‘real’, pero no por un interés de conectar o siquiera de vivir la vida millonaria a su lado, pues su única intención es poder obtener la ciudadanía y entrar a una universidad prestigiosa para asegurar su futuro.