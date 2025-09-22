Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó es un drama LGBTQIA+ en donde un joven sufre la traición de su novia y buscando venganza, descubre tras un beso que en realidad le gustan los hombres.

¿De qué trata Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó?

Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó sigue la historia de Miles, un joven que estudia medicina y de pronto, descubre que su novia lo engaña con su entrenador personal. Ella decide hacerlo a un lado, pues no considera que pueda convertirse en un médico exitoso.

Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó ı Foto: Especial

Miles decide hacer que la ruptura sea dolorosa y le confiesa que él le fue infiel, aunque no fue así. Al momento de mostrárselo, él sin querer besa a un atractivo chico que se encontraba cerca y que se interpuso por accidente entre Miles y su cómplice.

Es entonces que decide seguir con la historia de que la engañó con un hombre. Después de un momento, él decide apoyarlo en su plan para humillar a la mala novia y en el gesto de amabilidad, Miles descubre que quizás en verdad le gustan los hombres.

Por situaciones, él desconocido decide ayudar a Miles y evita que le den una golpiza. Es hasta que consigue su residencia que Miles se da cuenta de que trabajará con el hombre que besó por accidente y se reconocen, pero lo peor llega cuando descubre que es Hunter, el CEO de la empresa.

¿Dónde ver Pensaba que era heterosexual hasta que él me besó?

La serie cuenta con un total de 70 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 14 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes ver el drama al buscarlo en la plataforma de Dailymotion por su nombre en inglés, Straight Until He Kissed Me. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

La verdadera heredera solo quiere estudiar: Sara es una estudiante brillante de la Provincia del Sol que es reconocida de regreso en la familia Suárez de la Capital. La joven acepta regresar con su familia ‘real’, pero no por un interés de conectar o siquiera de vivir la vida millonaria a su lado, pues su única intención es poder obtener la ciudadanía y entrar a una universidad prestigiosa para asegurar su futuro.

La Intérprete Cadavérica: Doctora Luna Rivera era una jefa forense odiada por todo el mundo. Por otro lado, Anita Castro se ganó la admiración del público, pues se autodenominó como ‘intérprete cadavérica’. La historia toma un giro brutal cuando familiares enojados asesinan a Luna, quien renace.

El amor tardío no vale: Natalie pasó de ser la querida hija de los Parsons a que su mundo se derrumbara por completo, cuando revelaron que Mónica era la verdadera heredera de la familia. Tras sufrir un infierno en un internado y perder su brazo, regresa a su casa, donde es tratada como una criminal por su familia, pero ella está lista para vengarse.